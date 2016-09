Lo mejor está por venir en el Campeonato “Kelby Oroná” de Primera “A”

El Campeonato Rivera de Primera División A sigue mostrando una paridad total y resultados que van acomodando las tablas, porque ahora hay que recordar que comienzan a mencionarse tres tablas de posiciones.

Por un lado está la tabla del Clausura, donde los ganadores de la fecha fueron Peñarol, Lavalleja y Deportivo Colina. Por otro, la tabla acumulada que, en definitiva, es la única que lleva a la final en forma directa.

Pero, cada vez más, importa la tabla del descenso, porque Sarandí Universitario necesitaba imperiosamente ganar para zafar una posición que aún no compromete pero que Cuñapirú comienza a acercarse en forma peligrosa, máxime teniendo en cuenta que duplica puntaje.

Los verdiblancos apenas lograron un empate ante Huracán que comenzó ganando el partido porque a los dos minutos de juego, una perfecta ejecución de un tiro libre por parte de Rodrigo Sena se transformaba en la apertura del tanteador.

Fue precisamente en el comienzo del segundo tiempo que los verdiblancos alcanzaron el empate y luego las firmes manos de David Freitas de un lado y Yai Fontes del otro, aseguraron sus arcos pero sus delanteros no convirtieron.

Peñarol sigue ganando y se afirma y a pesar de haber jugado ante Nacional que marcha último, fue trabajoso triunfo por dos a cero pero con un segundo gol logrado a escasos segundos del final del partido.

Algo similar ocurrió en el triunfo del Deportivo Colina ante Oriental con un gol en el complemento por intermedio de Giovanni Fernández que hacía pocos minutos había ingresado y el segundo del goleador Zacarías cuando moría el partido.

Los azules, con técnico nuevo, no pudieron cambiar la pisada y con signos ya de alerta.

Finalmente Lavalleja, con un solitario gol, y de penal, derrotó a Cuñapirú en un partido tan parejo como aburrido.

Era para un empate pero el árbitro vio una mano dentro del área del tricolor militar, lo que fue muy resistido por la defensa de Cuñapirú pero el colegiado estaba muy cerca de la jugada.

Con la ejecución de Luis Eduardo Ponce de León, los decanos siguen prendido a las primeras posiciones de la tabla acumulada y parte, al igual que Peñarol y Deportivo Colina, al frente del campeonato Clausura.

LOS DETALLES

DEPORTIVO COLINA 2 ORIENTAL 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 14:00. Jueces: Julio C. Rivero, Silvio Antúnez y Marcio Echeverriaga.

DEPORTIVO COLINA: Mario Cuevas, Miguel Altamiranda, Marcelo da Silva, José Ignacio Lemes, Maicon Viera, João Fernando Santana, Luis Natividade Bottino, Iván Nicolás Salaverry, Claudio Macedo, Rafael Xavier Zacarías y Anthony Márquez.

Cambios: Giovanni Fernández por Miguel Altamiranda; Charlie Acosta por Maicon Viera; Rodrigo Cuña por Anthony Márquez.

Goles: Giovanni Fernández a los 22’ del segundo tiempo y Rafael Xavier Zacarías a los 45’ del segundo tiempo.

ORIENTAL: Yian Luca Rosa, Matheus Suárez, Diego Tonna, Luis A. Pérez, Kelby Pereira, Cristian Fabricio Ferreira, Giancarlo Boccone, Diego Suárez, Claudio Daniel Etchechury, Víctor Núñez y Carlos Rodolfo Hernández.

Cambios: Pablo A. Santos por Giancarlo Boccone; Bruno Castaño por Diego Suárez; Lauro Ocaño por Luis A. Pérez.

PEÑAROL 2 NACIONAL 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 16:00. Jueces: Juan Ramón Madera, Sandro Ferreira, Shuber López.

PEÑAROL: Juan Carlos de León, Sebastián Rossano, Cristian Meneses, Rodrigo Silva, André Silva, Cristian Márquez, Marcos Boldrini, Marcio A. Camy, Pitter del Pino, Marcos Ramos y Richard Gómez.

Cambios: Enzo Scorza por Marcos Boldrini; Dalton Bueno por Marcos Ramos; Jonathan Fontoura por Pitter del Pino.

Goles: Pitter del Pino a los 20’ del primer tiempo y Richard Gómez a los 47’ del segundo tiempo.

NACIONAL: Yonathan Rodríguez, Víctor E. Rodríguez, Washington Fagúndez, Trystán da Cunha, Federico Aquino, Maiken Caballero, William Cardozo Lucas Fagúndez, Brayan Muslera, Franco Fagúndez, y Marcelo Fontes.

Cambios: Miqueas Silva por Federico Aquino; Mauricio de Vargas por Lucas Fagúndez; Luciano Cardozo por Trystán da Cunha.

HURACÁN 1 SARANDÍ UNIVERSITARIO 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 14:00. Jueces: Néstor F. Coelho, Julio C. Rivero y Sandro L. Ferreira.

HURACÁN: David Freitas, Maquiz Vargas, Matías Amado, Marcos López Pintos, Rodrigo Sena, Sebastián Rosas, Carlos Borges, Andrei Florindo, Leonardo Alvez, Mauro Fernando Britos y Jeremías Rodríguez.

Cambios: Junior da Silva por Leonardo Alvez; Lucas Gómez por Mauro F. Britos; Bruno Turren por Lucas Gómez.

Gol: Rodrigo Sena a los 2’ del primer tiempo.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Yai Andrés Fontes, Mahicol Olivera, Andrés Boldrini, Matías Ribas, Mauro Cardozo, Marcelo López, Jorge Pereira Soares, Carlos Castillo, Douglas Caillava, Petter Gonzalo Rocha y Anderson Pérez.

Cambios: Damián Nieves por Mauro Cardozo; Fernando Morales por Douglas Caillava.

Gol: Anderson Pérez a los 3’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA 1 CUÑAPIRÚ 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 16:00. Jueces: Sandro L. Ferreira, Juan R. Madera y Néstor F. Coelho.

CUÑAPIRÚ: George López, Gustavo Olivera, Fernando Barboza, Maiko Britos, Leonardo Pérez, Martín Núñez, Carlos Lemos, Álvaro Amado, Luis Dornell Jonathan Díaz y Miqueas Silva.

Cambios: Fredy do Canto por Carlos Lemos; Julio C. Conceição por Miqueas Silva.

Observaciones: A los 43’ del segundo tiempo fue expulsado Fernando Barboza.

LAVALLEJA: Marco Aurelio Rodríguez, Geovani dos Santos, João Fabricio Cardozo, Flavio Adriano Miranda, José Luis Castro, Felipe de Souza, Robert Michael López, Luis Eduardo Ponce de León, Alex Sandro Rodríguez, Matheus Cardozo y Luis Paulo de Oliveira.

Cambios: Michael Ribeiro por José Luis Castro; Robson Guzmao por Alex S. Rodríguez; Kelvin Rodríguez por Felipe de Souza.

Gol: Luis Eduardo Ponce de León, de penal, a los 25’ del segundo tiempo.

Observaciones: A los 30’ del segundo tiempo fue expulsado João F. Cardozo.