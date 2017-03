Los clubes aprobaron la lista de árbitros pero con reparos

En el comienzo de cada temporada hay un tema que, sin duda alguna, acapara la atención popular en torno al fútbol local.

De acuerdo a la reglamentación vigente, es el único momento donde los clubes pueden recusar a algún o algunos árbitros.

Si se logran al menos cinco votos el árbitro recusado no puede actuar durante la temporada.

A lo largo de la historia, en una sola oportunidad se llegó a este extremo y hubo un árbitro que no pudo actuar durante un año, aunque a la temporada siguiente fue nuevamente aprobado.

En esta oportunidad los integrantes del Colegio elevaron una nómina integrada por dieciséis árbitros.

En la lista advertimos la ausencia de Juan Francisco Gómez, Ruben Suhr y Anderson dos Santos de acuerdo a los que venían actuando en las últimas temporadas.

En el caso de los dos primeros se recuerda que ingresaron al convenio OFI-AUF (Organización del Fútbol del Interior y Asociación Uruguaya de Fútbol, respectivamente) y que durante el año pasado actuaron en las categorías juveniles y fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol mientras que Dos Santos ya no actuó en la temporada anterior.

Los clubes, por unanimidad se manifestaron acordes con la lista de habilitados pero realizaron algunas apreciaciones.

La misma es en el sentido de la actuación de algunos de ellos en partidos donde tienen familiares directos en el campo de juego.

Hay chicos de las categorías juveniles que son hijos o familiares directos de algunos de los árbitros y, según expresaron, en la temporada pasada hubo algunos inconvenientes motivados por esa situación.

En realidad se buscará que el Colegio evite designaciones de árbitros en partido donde jueguen esos familiares con la finalidad de evitar un problema al propio árbitro y también al jugador.