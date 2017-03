Los ganadores de la primera fecha van por confirmar nuevos puntos

Campeonato sub-15:

De permitirlo el estado del tiempo, mañana se disputa la segunda fecha del campeonato juvenil de la categoría sub-15.

Como suele suceder, el sorteo determina sorpresas y situaciones que siempre favorecen a la mejor marcha del certamen.

En esta segunda fecha no hay enfrentamientos entre ganadores de la primera por lo que hay cuatro equipos que están en condiciones de seguir adelante sumando unidades con el objetivo de llegar a la disputa de la fase de definición.

Algunos podrán señalar que al jugarse la segunda fecha aún no hay nada decidido ni lo habrá después de jugarse la misma, es cierto, pero también lo es el hecho que al jugarse una sola rueda, cada unidad es importante para llegar al final con más posibilidades.

Sarandí Universitario, que le ganó a Nacional por diferencia mínima, juega ante Lavalleja que a pesar de haber mostrado un buen equipo, cayó ante Cuñapirú.

Oriental, que ganó un partido casi increíble porque antes de los cinco minutos de juego lo perdía por dos a cero, juega ante el desconocido Deportivo Colina que debutará en el torneo.

Estos dos primeros partidos serán jugados en el Parque Alberto y Elías Bouchacourt.

Los otros dos se van a la cancha de Cuñapirú y allí el local va a jugar ante Nacional.

En el duelo de tricolores, Cuñapirú ganó en el debut mientras que Nacional perdió ante Sarandí Universitario.

Finalmente los rojos de Cuaró, de buena actuación en su triunfo ante Huracán, tendrán como rival a Peñarol, que viene de una derrota que Oriental.

Precisamente el “globito” tendrá fecha libre y mira de afuera la fecha con la intranquilidad de estar sin unidades y recién vuelve la semana venidera.

LOS DETALLES

Mañana, domingo. Segunda fecha del campeonato sub-15.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Cuñapirú vs. Nacional.

Hora 11:10 Peñarol vs. Frontera Rivera Chico.

– En el Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”:

Hora 9:30 Lavalleja vs. Sarandí Universitario.

Hora 11:10 Deportivo Colina vs. Oriental.