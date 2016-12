Los hermanos Boldrini juntos en el plantel celeste mayor

Con la integración al plantel celeste de Marcos Boldrini volvemos a tener parejas de hermanos en un plantel seleccionado local.

No es la primera vez que ello suceda pero realmente se trata de un hecho que no es usual porque deben coincidir muchas situaciones para que sea al menos posible.

Los hermanos deben tener una diferencia de pocos años entre ellos y tener al menos buenas cualidades deportivas como para merecen una citación a la selección.

Mucho se ha hablado al respecto y habría que recurrir a la historia para encontrar a varias parejas de hermanos que estuvieron en algún plantel seleccionado celeste.

Algunos requieren un estudio mayor porque nuestros mayores han señalado que al menos en algunos partidos amistosos estuvieron juntos los hermanos Dutra, Nelson y Artemio, o por ejemplo los hermanos Vallejo.

Nos consta que en alguna oportunidad vimos entrenando juntos en un grupo celeste a Ricardo Mar y Roberto pero no recuerdo que hayan estado en alguna competencia oficial.

Lo mismo sucede con los hermanos Castillos porque Serapio y Carlos (“Geadinha”), también estuvieron en algún plantel preseleccionado pero no creo que hayan competido en una instancia de campeonato.

Entre los de la vieja guardia, los hermanos Estellano (Gilberto y Garibaldi) estuvieron juntos con la celeste.

Sin embargo hay otros de los que no tenemos dudas, y que son más recientes en el tiempo.

Reducindo y Eduardo Pereira fueron la pareja de varias selecciones celestes.

José y Orosmán Pérez estuvieron juntos en más de una oportunidad, lo mismo que José y Daniel. También los hermanos Silva, Elio y Dirney.

Los hermanos Sander, Julio César y Fernando, en más de una oportunidad, uno por cada punta de ataque. Al igual que los hermanos Dos Santos, Gervasio y Gilberto.

También estuvieron coincidiendo en un plantel seleccionado celeste los hermanos Silva, Julio César y Carlos Walter.

En fin, son varios los que han tenido esa posibilidad y seguramente nos hemos olvidado de algunos pero hoy es la vez de los hermanos Boldrini.

Walter Andrés y Marcos ya están trabajando juntos para defender a nuestra selección celeste aunque ya estuvieron juntos en el plantel de Durazno cuando estuvieron en el fútbol profesional, pero en funciones diferentes.

En aquella oportunidad, el Prof. Andrés era el encargado de la parte física del grupo de las Divisiones formativas y Marcos integraba el plantel de jugadores.

Hoy, ambos como jugadores del núcleo que conduce Julio Ademar Ferreira.