Los juveniles no reiteraron actuaciones, pero confirmaron su clasificación

La selección sub-18 celeste no pudo repetir todo lo bueno que había mostrado en el partido jugado ante Tacuarembó, y no solo por la victoria sino por lo que se vio en el “Raúl Goyenola”.

No fue el mismo equipo pero la realidad nos mostró que se partió el partido en dos partes muy diferentes.

Por un lado los primeros cuarenta minutos que fue lo que presentó mejor el equipo de Jorge Gustavo Fagúndez.

Hubo toque, llegada y gol aunque hubo posibilidades de haber marcado la diferencia en ese lapso pero el golero de Artigas tuvo una muy buena actuación y se quedó con el grito de gol en varias oportunidades.

La celeste parecía que iba a repetir todo lo bueno y, en realidad, lo hizo hasta el gol y después de concretar la apertura por intermedio de Lucas Gómez.

Una pelota que llega por elevación, un centro perfecto de Leonardo Núñez, una indecisión del golero con su defensa y se queda lejos del arco.

Lucas Gómez, con tranquilidad la toca por encima del cuerpo del golero y la pelota duerme mansa en el fondo de la red.

En ese momento parecía que la celeste no iba a tener inconveniente alguno en confirmar la victoria porque siguió ofendiendo, jugando bien y dominando casi todos los sectores de la cancha.

Pero llegó la jugada que fue clave en el partido, el penal sancionado contra nuestro equipo.

Una jugada donde el poder discrecional del árbitro fue determinante porque no hubo una clara intención de desviar el rumbo de la pelota por parte del zaguero riverense, apenas tocó en su brazo y el isabelino sancionó penal cuando restaban pocos segundos para el final del primer tiempo.

El remate, el esfuerzo de Rodrigo de Bellis que fue directamente a la pelota pero la fuerza del impacto lo superó.

Aun así y antes de terminar la primera parte hubo una excelente oportunidad para el segundo celeste por intermedio de Leonardo Núñez que salvó en forma magistral el golero visitante.

El segundo tiempo fue diferente, no acertamos una, el equipo volvió a quedar nervioso en la cancha, los pases no se acertaban y no hubo posibilidad alguna de revertir la situación.

Hasta que en los minutos finales, Artigas advirtió que podía llevarse los tres puntos de nuestro estadio y arriesgó un poco quedando a punto de concretar el segundo que hubiera sido lapidario porque no demostramos reacción alguna.

Ni siquiera los cambios pudieron cambiar el destino de un partido que nos deja la sensación de no haberle podido ganar a Artigas en la Serie pero que de hecho nos clasifica a la siguiente ronda.

LOS DETALLES

RIVERA 1 ARTIGAS 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: John Silva, Nancy Ripoll y Mario Bengoechea (terna de Paso de los Toros).

RIVERA: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Juan Gabriel Díaz, Nicolás Rodríguez, John Adams Ferreira, Cleber Danilo Gómez, Samuel Duarte, Lucas Giovanni Fagúndez, Leonardo Gainett, Miqueas Silva, Lucas Maximiliano Gómez y Edison Leonardo Núñez.

Cambios: A los 14’ Lucas Sánchez por Leoanrdo Gainett; a los 33’ Adalberto Polocastro por Miqueas Silva; a los 40’ Edgard Deivich Presa por Lucas Gómez. Todos en el segundo tiempo.

Gol: Lucas Gómez a los 20’ del primer tiempo.

ARTIGAS: Adriano Fabián Bueno, Lucas Fabián Irigaray, Anderson Bruno Irigaray, Tomás Francisco de los Santos, Marcio Tabaré Tejeira, Walter Hugo Paz. Juaquin Dávila, Bruno Antonio Paniza, Oscar Rafael Silva, Franco Emiliano Tarragó y Matías Ferreira.

Cambios: A los 24’ Federico de los Santos por Oscar Silva; a los 32’ Richard Sanchis por Walter Paz; a los 43’ Leonardo Ferreira por Franco Tarragó. Todos en el segundo tiempo

Gol: Oscar Silva, de penal, a los 44’ del primer tiempo.