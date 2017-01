Los juveniles por recuperar el camino y asegurar clasificación

No se jugó bien ante el clásico rival en nuestro estadio y nos debimos conformar con un empate que, en realidad premió lo que hizo nuestra selección en los últimos diez minutos del partido.

En realidad no hubo mucho tiempo para las correcciones, apenas un entrenamiento y medio para intentar solucionar los errores del pasado sábado y ante el mismo rival.

Una y mil veces hemos señalado la paridad que hay en la serie y máxime ahora que, al término de la primera rueda, todos marchan con la misma cantidad de unidades.

Una victoria pondrá a cualquiera de las selecciones en el camino a la clasificación

En realidad, jugar como visitante o locatario ante Tacuarembó, en estadios que brindan todas las comodidades y posibilidades para uno u otro, es exactamente lo mismo

Fue por ello que los rojiblancos se sintieron tan conformes en nuestra casa de la misma manera que deberemos hacer nosotros en el partido de esta noche.

Ganar es imprescindible y no es imposible porque para que se pueda tener chances de lograr un triunfo depende exclusivamente de los propios jugadores.

Reiterar virtudes que ya mostraron en este mismo certamen es la base de un resultado que puede llegar a ser positivo.

El técnico anuncia la posibilidad de uno o dos cambios, y está referido a lo que se vio en el partido del sábado pasado.

Hubo desconcentración, hubo defectos en la marca y los técnicos buscan solucionar estos y otros aspectos.

Nada es imposible y los celestes juveniles lo saben muy bien, solamente hay que salir a la cancha del “Goyenola” con la misma tranquilidad con que se juega en nuestro propio estadio, el resto vendrá solo.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “Lucas Perdomo”.

Hoy, miércoles 25 de enero. Cuarta fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Ing. Raúl Goyenola” de Tacuarembó:

Hora 20:00 Tacuarembó vs. Rivera (sub-18). Jueces: José Ávila, Jorge López y Lincoln Milans (terna de Durazno y Flores). Veedor: Miguel Romero.