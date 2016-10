Mañana se define un finalista en el campeonato juvenil sub-18

Los resultados de la última fecha de la rueda clasificatoria del campeonato juvenil de la categoría sub-18 determinaron que sea necesaria la disputa de un nuevo encuentro para definir el título de esta fase.

No olvidemos que quien lo logre se habrá asegurado una final aún en el caso de no ser el campeón de la Liguilla lo que le permite jugar con tranquilidad la fase de definición.

Oriental y Frontera Rivera Chico tienen el privilegio de estar en esta definición y por méritos propios donde, sin duda alguna, el “convidado de piedra” es el rojo de Cuaró.

Los azules, por tradición, por trayectoria dentro de los torneos juveniles de los últimos años, en estas instancias siempre han estado o definiendo o quedando siempre en las primeras posiciones.

Lo de Frontera es ampliamente meritorio, por trabajo, por contracción, por organización lo que unido determina méritos, está en esta instancia cuando hasta hace muy poco tiempo lo hubiera previsto.

Los rojos eran goleados, vapuleados y siempre compartiendo las últimas posiciones de las tablas de posiciones de juveniles.

En esta temporada, con la labor desarrollada por un trabajador como Fernando de los Santos, un joven a quien le falta muchísimo aún pero está en el buen camino, comenzó con tiempo, unió al grupo, los concientizó acerca de las reales posibilidades de quienes trabajan por un objetivo, y hoy comienza la cosecha de lo que sembró.

Sin pretender “abrir el paraguas”, los rojos ya han cumplido con estar donde están pero estamos plenamente seguros que no querrán terminar sin coronar el éxito.

Llegan con algunos inconvenientes que son oportunos señalar antes de la disputa de la final para saber que va a priorizar el técnico porque deberá elegir entre anticipar su presencia en la final o jugar la Liguilla con todo el potencial.

Hay jugadores importantes lesionados, otros suspendidos los que de todas maneras no podrán estar y eso debilita al plantel y no en cuanto a cantidad porque Frontera tiene a más de treinta jugadores de la categoría en actividad.

Oriental llega en mejores condiciones, mejor integrado, sin inconvenientes, con un muy buen plantel y con una victoria ante el mismo rival no hace muchas semanas lo que lo hacen aparecer como leve favorito, pero… se trata de una final y en una final cualquier cosa puede pasar.