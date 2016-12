Mañana se disputará una nueva edición del “Barrialito” en el Estadio Municipal

Mañana se estará realizando el festival de los niños futbolistas que realizan actividades en los distintos barrios de la ciudad a cargo de la División Deportes.

Conocido como “Barrialito”, en su séptima edición, la actividad será una demostración de todo el trabajo anual que realizan los distintos docentes e idóneos que trabajan en los barrios.

Carlos Wallace forma parte de la organización del evento, el que estará comenzando a las 16:30 horas, con entrada totalmente gratuita.

Se contará con la presencia de más de quinientos chicos teniendo en cuenta que estarán presentes representantes de más de veinte barrios en más de una categoría.

La cancha del Estadio Municipal se dividirá en cuatro canchas menores y allí se desarrollará la actividad en forma conjunta.

En esta oportunidad la novedad será la presencia de chicos del interior del departamento.

PARTICIPANTES

Estarán participando en esta edición del “Barrialito” los siguientes equipos con sus respectivos encargados: Santa Isabel con Adán Albarenque; Tres Cruces a cargo de Keneddy Fernández; La Pedrera con Julio Ademar Ferreira; Barrio Bisio donde trabaja Ricardo Damaceno; La Racca con Ruben Artigas Assis; Saavedra a cargo de Juan Ramón Madera; Recreo Zabaleta de Julio Nogueira; Progreso con Washington Costa; Don Bosco donde trabajan Julio Ferreira y Julio Nogueira; La Estiva con la conducción de Daniel Pérez; Lagos del Norte con Ricardo Damaceno; Villa Sonia de Gonzalo Eula; Santa Teresa con Pablo Olaizola; Cuñapirú con la conducción de Víctor Pereira; Parroquia Mandubí con Víctor Hugo Pacheco; Tranqueras, con los chicos de Pelota de Trapo de Ángel Tabaré do Prado; Rampla Juniors, de Walkir Silva; Los Pirineos, también con Walkir Silva; La Arenera de Álvaro Pereira; y Sarandí Universitario con Edson Ricardo Flores.

Se anuncia la presencia de las autoridades departamentales y los chicos recibirán una merienda una vez que finalicen la actividad deportiva.

SE JUEGAN LOS ÚLTIMOS PARTIDOS EN LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL

Por otra parte, la Liga Riverense de Fútbol Infantil fijó la actividad para los próximos días, jugándose encuentros por categorías que tienen sus campeonatos atrasados.

El detalle de la actividad es el siguiente:

Hoy, sábado, por el torneo de la Generación 2006.

– En la cancha de Oriental:

Hora 18:00 Oriental vs. Peñarol. Arbitro: Jesús J. Prestes.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 18:00 Cuñapirú vs. Sarandí Universitario. Arbitro: Gini Olivera.

Mañana, domingo, por el torneo de la Generación 2003.

– En la cancha de Oriental:

Hora 9:30 Huracán vs. Sarandí Universitario. Jueces: Marcio Gabriel Etcheverriaga, Wilmer Rodríguez y Ricardo Damaceno.

Hora 10:45 Cuñapirú vs. Oriental. Jueces: Wilmer Rodríguez, Marcio Etcheverriaga y Ricardo Damaceno.

El miércoles, por el torneo de la Generación 2003.

– En la cancha de Huracán:

Hora 16:45 Huracán vs. Oriental. Jueces: Jesús Prestes, Gini Olivera y Silvio Antúnez.

Hora 18:00 Sarandí Universitario vs. Cuñapirú. Jueces: Gini Olivera, Silvio Antúnez y Jesús J. Prestes.

El viernes, por el torneo de la Generación 2003.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 16:45 Cuñapirú vs. Huracán. Jueces: Marcio Gabriel Etcheverriaga, Wilmer Rodríguez y Ricardo Damaceno.

Hora 18:00 Oriental vs. Sarandí Universitario. Jueces: Wilmer Rodríguez, Marcio Etcheverriaga y Ricardo Damaceno.