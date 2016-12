Mañana se jugará en Rivera el Primer Seven Binacional de Rugby

Con la organización del Arlequines Rugby Club y con el apoyo de División Deportes de la Intendencia de Rivera, en la tarde de mañana, sábado, desde las 14:00 horas se estará llevando a cabo en el Estadio “Atilio Paiva Olivera” la disputa del Primer Seven binacional de Rugby.

Este torneo será la primera edición de un Seven en nuestra ciudad y se aspira a que quede enmarcado como un torneo de integración y desarrollo para el rugby del interior, en contacto con los equipos brasileños de Río Grande del Sur.

Por la ubicación geográfica, la ciudad de Rivera puede ser un punto de intercambio permanente entre los equipos uruguayos del interior y que integran la Unión de Rugby del Uruguay, así como también los equipos brasileños del estado de Río Grande del Sur que integran la Federación Gaúcha de Rugby.

LOS PARTICIPANTES

Participarán los equipos gauchos Universitário Rugby de Santa María, Brüders Rugby Clube de Estrela, Unisinos Rugby de São Leopoldo, Soul Rugby de Porto Alegre, Antiqua de Pelotas y Corsários de Río Grande.

Y en representación del rugby uruguayo lo harán los equipos de Artigas Rugby de la ciudad de Artigas, Búfalos Rugby de Bella Unión, Salto Rugby Club de la ciudad homónima, Colegio San Javier de Tacuarembó, Cardenales Rugby de Treinta y Tres, y el equipo local y organizador, Arlequines Rugby Club de la ciudad de Rivera.

FORMATO DE DISPUTA

El formato de este primer torneo será de doce equipos, divididos en cuatro series. Para lograr esta integración, la competencia contará con la participación de seis equipos uruguayos del Torneo del Interior de Primera División del Uruguay, y seis equipos brasileños del Campeonato Gaúcho en sus tres divisiones: Primera, Segunda y Acceso (tercera división).

Los doce equipos se dividieron en cuatro series de tres equipos cada una, jugando en régimen de todos contra todos. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

– Serie A: Arlequines Rugby Club (Rivera), Antiqua (Pelotas) y Artigas Rugby (Artigas).

– Serie B: Soul Rugby (Porto Alegre), Colegio San Javier (Tacuarembó), Unisinos Rugby (São Leopoldo).

– Serie C: Salto Rugby Club (Salto), Brüders Rugby Clube (Estrela), Búfalos Rugby (Bella Unión).

– Serie D: Universitário Rugby (Santa María), Corsários (Río Grande), Cardenales Rugby (Treinta y Tres).

Los primeros de cada uno de los cuatro grupos disputarán las semifinales y las finales de la Copa Oro. Los segundos de cada grupo disputarán las semifinales y finales de la Copa Plata, mientras que los terceros de cada grupo disputarán las semifinales y finales de la Copa Bronce.

Los clubes que lleguen a las finales de las tres copas habrán disputado un total de cuatro partidos en el día (dos en la serie, uno en la semifinal y otro en la final), y los restantes equipos jugarán tres partidos.

EL FIXTURE

La disputa del torneo estará comenzando mañana, sábado, a la hora 14:00, extendiéndose hasta aproximadamente las 22:00 horas.

La ajustada agenda de partidos se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes detalles:

Hora 14:00 Arlequines vs. Artigas.

Hora 14:20 Soul Rugby vs. Unisinos.

Hora 14:40 Salto vs. Brüders.

Hora 15:00 Universitário SM vs. Corsários.

Hora 15:20 Antiqua vs. Artigas.

Hora 15:40 San Javier vs. Unisinos.

Hora 16:00 Brüders vs. Búfalos.

Hora 16:20 Cardenales vs. Corsários.

Hora 16:40 Arlequines vs. Antiqua.

Hora 17:00 Soul Rugby vs. San Javier.

Hora 17:20 Salto vs. Búfalos.

Hora 17:40 Universitário SM vs. Cardenales.

Hora 18:20 Semifinales Copa Bronce.

Hora 18:40 Semifinales Copa Bronce.

Hora 19:00 Semifinales Copa Plata.

Hora 19:20 Semifinales Copa Plata.

Hora 19:40 Semifinales Copa Oro.

Hora 20:00 Semifinales Copa Oro.

Hora 20:20 Final Copa Bronce.

Hora 20:50 Final Copa Plata.

Hora 21:20 Final Copa Oro.