Mario da Cámara conforme con lo que viene realizando en el fútbol infantil

Suplemento “El Deportivo”:

En momentos que el fútbol infantil está en el ojo de la tormenta, que hay problemas aquí y allá, que se tienen que tratar temas que nada tienen que ver con los chicos, con la diversión que se debe buscar en todo momento por el bien de los pequeños deportistas, le preguntamos al Presidente de la Liga, si se cumplen con los objetivos trazados desde el momento que asumió la Presidencia.

Mario Alberto da Cámara nos dijo: “Entiendo que si los cumple, lo que concierne a los clubes creo se está haciendo un buen trabajo, habría que mejorar un poquito más. Como Liga se está jugando el campeonato local (denominado Ruben Marón González). Se están cumpliendo las etapas a nivel de selecciones, los campeonatos organizados por ONFI”.

Se refirió a la Liga local señalando: “Esta Liga la integran diez instituciones (Cuñapirú, Oriental, Sarandí Universitario, Peñarol, Frontera Rivera Chico, Nacional de Básquetbol, Huracán, Nacional, Lavalleja y Zé Ney AABB). Son seis Generaciones 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. Hay aproximadamente unos 1500 gurises fichados lo que es sin duda, una muy buena cifra”.

Para mantenerse desde el punto de vista financiero hay que recurrir a los clubes y a los colaboradores de siempre: “En lo financiero estamos saneados, sin deudas, con poca solvencia en caja, terminando de vender los últimos números de la rifa (TV Color de 32” y una bicicleta). El gasto más oneroso que tenemos de aquí en adelante, es la premiación del campeonato y lo estamos tratando de solventar”.

Pero también analizó la marcha de la Liga a nivel administrativo: “En lo administrativo esperando la notificación del Ministerio de Educación y Cultura sobre la personería jurídica de nuestra liga, ya ingreso toda la documentación al Ministerio”.

Hay, sin embargo algunas preocupaciones de la dirigencia de la Liga y que tienen que ver con varios aspectos: “Problemas se pueden considerar que no, pero hay inquietudes o preocupaciones muchísimas, no tener árbitros que actúen solo para la Liga de Fútbol Infantil es uno de ellos, el que más preocupa, la de no contar con un Estadio propio”.

Pero la Liga tiene otros objetivos, como por ejemplo involucrar a más personas (mujeres y hombres) a este trabajo social, que es uno de los más importantes que tiene el país.

Muchos sostienen que los inconvenientes que hay en las canchas son producto de errores arbitrales que no denuncian los hechos sucedidos pero el Presidente manifestó no tener conocimiento de este hecho que seguramente se registra y que es el que provoca que luego haya agresiones o insultos.

Sin embargo confirma que uno de los problemas a resolver es la impaciencia de los padres de los pequeños futbolistas. “La mayoría de los padres están viendo la parte económica a futuro de sus hijos y se olvida que el niño tiene que divertirse y jugar”, señaló.

Agrega: “Muchos padres preocupados con la tabla de posiciones, tabla de goleadores. Donde la preocupación debería ser enseñarle al hijo que el fútbol es un juego colectivo y no individual. Muchos padres queriendo aquello que no tuvieron en su infancia y se olvidan de lo principal educación, límites y valores”.

Otro de los comentarios que hemos escuchado es que el Tribunal no aplica las sanciones que corresponden a los padres infractores.

Da Cámara nos dijo: “El Tribunal se rige por lo que escribe el árbitro en el formulario y aplica las penas según el reglamento de ONFI (Organización Nacional de Fútbol Infantil), donde las penas más severas son basadas en los artículos 7 y 13”.

Y ahí se genera un inconveniente relativo al control del cumplimiento de la pena por parte de los padres: “En primer lugar, es difícil pero no imposible. Cabe controlar a dirigentes de la Liga, dirigentes de los clubes y delegados. Si todos aportamos un poquito se podría controlar efectivamente. También con la colaboración de aquel padre que fue suspendido, que no vaya a la cancha. Es difícil porque la Liga no cuenta con veedores en todas las canchas”.

Finalmente se refiere a un hecho sucedido hace algunos días cuando hubo una nueva agresión a un árbitro: “Por lo que supe y lo expresado por el árbitro (fue lo que escribió en el formulario). Le pide a un padre del club Lavalleja (Generación 2004) que se retire del predio, debido a agresiones verbales. Después de finalizado el partido y estando ya afuera del predio (cancha del club Nacional) es insultado y agredido por la madre”.

Expresó que “los hechos de agresiones físicas son aislados. Los que son más frecuentes son las agresiones verbales hacia los árbitros y algunas veces hacia los niños. Se está instrumentando hacer charlas en los clubes con los padres, ser más rígidos en las penas”.

“Lo bueno sería que al inicio del campeonato se reglamentara con pérdidas de puntos y sanciones económicas a los clubes involucrados. Ahora me pregunto, ¿los padres saben el mal que le hacen al niño y al club y que ese club puede ser sancionado también?”, finalizó.