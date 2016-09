Modificaciones importantes en la tabla de posiciones del torneo sub-18

Se partió la tabla de posiciones en el certamen juvenil de la categoría sub-18. Ya no hay dos líderes y al frente solamente queda el rojo de Cuaró, que goleó a Ansina por seis goles a cero.

Con estos nuevos tres puntos, los rojos siguen con puntaje ideal, doce unidades en doce jugadas.

Y Oriental, que lo acompañaba, se quedó y perdió su partido de este fin de semana ante Nacional por cuatro a tres y se debe conformar con la segunda posición.

Ahora, con su victoria, con relativa facilidad ante Lavalleja, Sarandí Universitario se queda en la tercera posición, pero acercándose al segundo. Los verdiblancos golearon al decano por cinco a uno.

Hasta ahí los de arriba, porque luego aparece Huracán como integrante del grupo de los cuatro que clasifican a la Liguilla.

Los del “globito” ganaron un partido muy importante a Peñarol y por varias razones. Por un lado es el rival directo en la lucha por esta posición, al menos por ahora.

Pero, además, porque a poco de haber comenzado el segundo tiempo se quedó con un jugador menos y así fue como consiguió lo que a la postre fue el único gol del partido.

Y más tarde se quedó con otro jugador menos y en determinado momento había nueve de Huracán ante once aurinegros y era victoria del “globito”.

Así se terminó el partido que deja a Huracán con seis unidades entre los cuatro que hoy jugarían la Liguilla.

Pero con cinco puntos están los equipos de Cuñapirú, que no pudo con Deportivo Colina y se debió conformar con un pálido empate, y Nacional, que fue el gran protagonista de la fecha al derrotar a Oriental por cuatro a tres.

La derrota le costó muchísimo a Peñarol que de estar en un tercera posición compartida, ahora está en el grupo de abajo en la séptima posición.

Debajo de Peñarol que se quedó con cuatro unidades están Lavalleja con tres, Deportivo Colina con dos y Ansina con un solo punto logrado.