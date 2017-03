Muy buen comienzo del torneo de la Divisional de Ascenso

Comenzó la disputa del certamen de la Divisional B de nuestro medio y Artigas y Plaza Carreta fueron los ganadores de esta primera fecha.

Dos partidos emocionantes y la incertidumbre hasta los últimos minutos de cada uno de los partidos

Ansina tuvo la pelota, jugó bien, ofendió pero fue intrascendente en la definición.

Fue así que antes de la finalización del primer tiempo y con una excelente definición de José Rodríguez marcaba el primer gol del certamen y el de la apertura en el partido.

Desde el primer minuto del segundo tiempo, los de la Cuchilla del Fuego se fueron decididamente arriba y comenzó a aparecer la figura de Jonathan Cuello en la valla de los tricolores del Pueblo Nuevo.

Parecía que ya no había más chances cuando apareció el empate de Ansina y logrado por Luis Antonio Pérez lo que demuestra que estaban todos arriba.

Se terminaba, ya no había tiempo y el empate premiaba al esfuerzo de Ansina por las ganas de no perder el partido pero quedaba una y el centro llegó desde la derecha.

La pelota pasó a todos, incluso al golero Luciano Barrios y atrás estaba Leonard Alfredo Díaz que la manda al fondo de la red.

Ganó Artigas y parecía increíble por el trámite del partido.

PLAZA CARRETA

Los rojinegros encontraron tres puntos de oro ante un Nacional que aparecía mejor integrado, con jugadores jóvenes y conocidos entre sí, en pleno rodaje

Plaza Carreta mostró estar ordenado, bien en el arco con la seguridad de Zapata, muy bien en la zaga , corriendo a todas en el medio y la capacidad de Elvis Martínez que fue a todas, las luchón y estuvo a punto de anotar en varias oportunidades.

El primer tiempo se terminó sin goles pero en el complemento muy poco cambió porque, en realidad, los tricolores llegaron al área rival con algo de peligro recién después del gol de Plaza Carreta.

Los rojinegros alcanzaron el tanto de la victoria y de los tres puntos luego de un tiro libre que rebota en la barrera tricolor, que pierde trascendencia para todos menos para Antonio Fernández que la lucha contra la línea de fondo, la toca al medio y el gol de Paiva.

Fue el único en el partido pero le valió tres puntos a los rojinegros.

Un campeonato, con pocos equipos, con pocas fechas y con una importancia vital en cada uno de los tres puntos que se ganan.