Muy buena oportunidad para ver a nuestras selecciones celestes

La presencia de Nacional Universitario permitirá que, por primera vez, este año, veamos a nuestras selecciones celestes en nuestro medio.

La selección juvenil viene de jugar en Paysandú su primer partido de entrenamiento. Este será el segundo y ya no quedan muchos más.

Jorge Gustavo Fagúndez está conforme y es optimista en cuanto a la marcha del trabajo y sabe que deberá comenzar a mostrar el equipo que tiene para el comienzo del certamen nacional.

Hay una base, y el técnico ya la tiene y es muy probable que esta misma noche tengamos la sorpresa de ver a una oncena que se va a acercar muchísimo a lo que se presentará en el estadio “Matías González” en el debut ante Artigas.

Pero, mucho más que ello, hay que comenzar a corregir los errores que se vieron en el partido jugado el pasado fin de semana en el estadio “Parque Artigas”.

No perdamos de vista que el rival de los jóvenes celestes de esta noche, será un equipo con más edad, el Nacional Universitario, que para el partido preliminar presentará un equipo sub-20 y la diferencia se nota pero ello tiene su lado bueno, porque el grado de exigencia será mayor.

Mientras tanto, el director técnico de la selección mayor, Julio Ademar Ferreira, planteará un partido de acuerdo a lo que ofrezca el rival.

El propio entrenador, que seguramente tendrá tres partidos más para apreciar el real potencial que tiene de cara al comienzo del certamen nacional, aseguró que todo dependerá del rival de esta noche.

Si el Nacional Universitario ofrece resistencia, buen juego y se considera que el entrenamiento es provechoso, mantendrá en la cancha a un equipo hasta lo máximo.

Pero si el rival no ofrece ese grado de exigencia, utilizará a gran parte del plantel para darle minutos a jugadores que seguramente luego los tendrá que utilizar durante un certamen muy exigente, con partidos cada tres días, lo que no están acostumbrados los jugadores locales.

LO RECAUDADO SERÁ VOLCADO DIRECTAMENTE A LOS JUGADORES

La dirigencia de la Liga Departamental de Fútbol de Rivera resolvió que, para los partidos amistosos que se jueguen en nuestro estadio, se cobrará una entrada que será volcada directamente a los jugadores que integran el plantel celeste.

Esta noche se cobrará $ 70 (setenta pesos) por entrada individual o $ 100 (cien pesos) por entrada para dos personas.

Una excelente forma de colaborar pero, además, demostrar que en realidad sentimos mucho la ausencia celeste del campeonato de la temporada pasada.

De algo estamos seguros, si la mayoría de las personas que criticaron a quienes no pusieron en la cancha a la camiseta celeste el año pasado van a la cancha a ver el resurgimiento de nuestra celeste, tenemos una excelente recaudación asegurada.

Máxime cuando con el dinero que se recaude se va a beneficiar a quienes desde hace más de un mes se están dedicando con esmero, ahínco y voluntad a tratar de revertir una situación que nos ha sido adversa en los últimos treinta y dos años.

Instamos a todos los aficionados a que, mate en mano y acompañados, vayan al estadio esta noche -como el próximo lunes y miércoles de la semana vendiera- con la completa seguridad que su aporte será un grano de arena que apoyará la labor que se viene realizando.