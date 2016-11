Muy poco lo del Deportivo Colina que facilitó el triunfo de Nacional

Un partido “entre compadres” pero donde el Deportivo Colina necesitaba los puntos para el año que viene y no los logró y por deméritos propios.

Comenzando por la ausencia de su director técnico porque Miguelito Lemes se fue a trabajar al interior de Brasil, como todos los años haciendo “su temporada”.

No estaba Rafael Xavier Zacarías que fue expulsado en el partido anterior.

En el formulario figuraban otros que no llegaron, como Francis da Costa y Claudio Macedo.

Un golero suplente terminó jugando como lateral, en fin, muchos inconvenientes para conformar el equipo y muy pocos suplentes.

Dentro de ese panorama Nacional, con su equipo juvenil y a pesar de estar descendido, pasó a ser dominador de las acciones.

Hasta mereció el gol mucho antes de haberlo logrado Víctor Hugo Espinoza poco antes de finalizar el primer tiempo.

Antes y después buenas atajadas de Mario Cuevas que fue quien impidió que los tricolores lograran más goles.

Pero lo concreto fue que el segundo tiempo fue un suplicio enorme. Discretísimo, por momentos muy malo y no se terminaba nunca.

Es más, hasta el propio Deportivo Colina, que perdía su partido y que además se perdía la gran oportunidad de sumar para la próxima temporada, deseaba que el partido se terminara de una buena vez.

Y felizmente se terminó y ganó Nacional y absolutamente nada aporta.