Nacional descendido, Cuñapirú se complica mucho y Huracán está a salvo

Una fecha que deja varias consecuencias y las principales de ellas relacionadas con la tabla del descenso. Nacional ya estaba descendido y volvió a perder, en esta oportunidad ante Oriental (en la fotografía una incidencia del encuentro entre tricolores y azules) que ganó el partido en los minutos finales del partido.

Los tricolores ganaban con un excelente gol de tiro libre de Franco Fagúndez y el azul tuvo muchísimo trabajo para revertir la situación, cosa que lo logra recién en los diez minutos finales del partido con dos goles que llegaron desde el banco.

Cuñapirú, por su parte, perdió y es su segunda derrota consecutiva cuando venía bastante bien en su puntuación.

Todavía está a tiempo aunque ya no depende de sí mismo porque ahora le quedan solamente nueve puntos para jugar, que duplicados significan dieciocho puntos, los que sumados a sus veintiséis unidades totalizan 44 puntos, y Sarandí Universitario y Oriental jugarán precisamente este fin de semana entre sí, pudiendo al menos uno de ellos pasar ese límite.

El tricolor militar cayó ante Peñarol, que terminó goleando en los minutos finales, porque la realidad del encuentro mostró otra cosa que no condice con el resultado final.

Es más, cuando Cuñapirú logra el gol, estaban apenas dos a uno y Peñarol no podía cerrar el partido, lo que logra en pocos minutos pero ya en el final.

Huracán es el único equipo que definitivamente está a salvo en la tabla del descenso y confirma su participación en la próxima temporada en Primera División porque hoy ya tiene 45 unidades, cifra a la que, al menos Cuñapirú, no puede llegar.

Los del “globito” derrotaron a Deportivo Colina por dos a cero con un segundo gol logrado en la hora cuando el Colina buscaba desesperadamente el tanto del empate.

Finalmente Sarandí Universitario cortó su racha ganadora mientras que su rival, la perdedora.

Los verdiblancos habían mejorado mucho en esta segunda rueda y estaba en la primera posición dejando ahora solamente a Huracán.

Lavalleja venia de dos derrotas consecutivas y comenzaba a tambalear pero un penal le dio la posibilidad de renacer en cuanto a su chance de estar en las primeras posiciones.

Se vienen fechas realmente trascedentes en el final del campeonato con mucho a definir y con Peñarol tranquilo porque ya es campeón de la primera rueda pero además sigue muy bien posicionados en la tabla acumulada.

LOS DETALLES

ORIENTAL 3 NACIONAL 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 18:00. Jueces: Sandro Luis Ferreira, Luis Carlos Rodríguez y Shuber López.

ORIENTAL: Yian Luca Rosa, Lauro Alexander Ocaño, Santiago Gabriel Trinidad, Diego Martín Tonna, Pablo Andrés Santos, Giancarlo Boccone, Luis Alberto Souza, Cristian Fabricio Ferreira, Juan Manuel Floretta, Diego Mathias Suárez y Víctor Matheus Núñez.

Cambios: Carlos A. Olivera por Giancarlo Boccone; Carlos Rodolfo Hernández por Diego Suárez; Carlos Alberto Núñez por Lauro Ocaño.

Goles: Víctor Matheus Núñez a los 37’ del primer tiempo, Carlos Olivera a los 35’ del segundo tiempo y Carlos A. Núñez a los 38’ del segundo tiempo.

NACIONAL: Yonathan Rodríguez, Víctor Emanuel Rodríguez, Washington Rafael Fagúndez, Trystán Ricardo da Cunha, Federico Damián Aquino, Marcelo Fontes, William David Cardozo, Brayan Daniel Muslera, Víctor Hugo Espinoza, Franco Dari Fagúndez y Mauricio de Vargas.

Cambios: Luciano Cardozo por Mauricio de Vargas; Washington Leonardo Mello por Víctor E. Rodríguez.

Gol: Franco Dari Fagúndez a los 17’ del primer tiempo.

HURACÁN 2 DEPORTIVO COLINA 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Juan Ramón Madera, Silvio Antúnez y Wilmer Rodríguez.

HURACÁN: David Freitas, Maquis Vargas, Matías Amado, Marcos López Pintos, Rodrigo Sena, Junior da Silva, Sebastián Rosas, Andrei Florindo, Geremías Rodríguez, Carlos Borges y Mauro Fernando Britos.

Cambios: Leonardo Alvez por Mauro Fernando Britos; Bruno Turrén por Geremías Rodríguez.

Goles: Andrei Florindo a los 13’ del primer tiempo y Leonardo Alvez a los 45’ del segundo tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Mario Cuevas, Marcelo da Silva, José I. Lemes, João Fernando Santana, Claudio Macedo, Luis Natividade Bottino, Lucas Xavier, Rodrigo Cunha, Anthony Márquez, Rafael Xavier Zacarías y Geovani Fernández.

Cambios: José Eugenio Suárez por Marcelo da Silva; Miguel Altamiranda por Rodrigo Cuña; João Florindo da Silva por Lucas Xavier.

Observaciones: A los 41’ del segundo tiempo fue expulsado José Ignacio Lemes.

PEÑAROL 4 CUÑAPIRÚ 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 18:00. Jueces: Néstor Fabián Coelho, Silvio Antúnez y Wilmer Rodríguez.

PEÑAROL: Juan Carlos de León, Cristian Márquez, Gonzalo Nerley Picanzo, Cristian Andrés Meneses, André Ubiratán Silva, Marcio André Camy, Marcos Geovanni Boldrini, Sebastián Rossano, Petter Andrés del Pino, Enzo Giovanni Scorza y Richard Alejandro Gómez.

Cambios: Jonathan Fontoura por Cristian Márquez; Brahian Goncálvez por Enzo Scorza; Carlos Rosa por Richard Suárez.

Goles: Sebastián Rossano a los 29’ del primer tiempo y a los 45’ del segundo tiempo, y Pitter del Pino a los 20’ del segundo tiempo y a los 39’ del segundo tiempo.

CUÑAPIRÚ: George Wanderley López, Gustavo Olivera, Maiko Daniel Britos, Fredy Daniel do Canto, Edison Leonardo Pérez, Martín Núñez de Moraes, Carlos Diego Lemos, Luis Alberto Dornell, Miqueas Silva y Jonathan Marcel Díaz.

Cambios: Mateos Suárez por Fredy do Canto; Yonathan Urruti por Fernando Barboza; Mario de los Santos por Carlos Lemos.

Gol: Miqueas Silva a los 32’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA 1 SARANDÍ UNIVERSITARIO 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Julio César Rivero, Luis Carlos Rodríguez y Silvio Antúnez.

LAVALLEJA: José Luis Díaz, Geovani dos Santos, José Luis Castro, João Fabricio Cardozo, Vainer Fernández, Felipe de Souza, Robert López, Luis Eduardo Ponce de León, Luis Paulo de Oliveira, Michael Ribeiro y Robson Wilson Guzmao.

Cambios: Carlos Dornell por Geovani dos Santos; Alex Sandro Rodríguez por Robson Guzmao.

Gol: Luis Eduardo Ponce de León, de penal, a los 35’ del primer tiempo.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Yai Andrés Fontes, Mahicol Andrés Olivera, Jefferson Rafael Farías, Facundo Sian, Matías Ribas, Walter Andrés Boldrini, Carlos Leonardo Castilhos, Jorge Gustavo Pereira Soares, Petter Gonzalo Rocha, Anderson Pérez y Luis Eduardo García.

Cambios: Douglas Caillava por Walter A. Boldrini; Anthony Damián Nieves por Jorge Pereira Soares.