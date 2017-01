Ni tanto ni tan poco; se perdió ante un rival que fue superior

No es el momento de golpear ni mucho menos señalar que nuestra selección mayor es un desastre, como se ha escuchado, y lamentablemente por parte de quien hace unos días cantaban loas al equipo.

Nunca fuimos un gran equipo ni ahora somos lo peor de la serie.

El fútbol nos depara situaciones a las que hay que analizar antes de emitir opiniones que pueden dañar o que pueden ser lastimosas, porque no hay que olvidar que aún se está en carrera y hay mucho por delante.

La selección mayor celeste cayó porque la lógica establecía que había muchas posibilidades que los rojiblancos nos ganaran aún en nuestro estadio, lo que en los últimos años es una costumbre.

Mientras ellos mantienen una base que se conformó con el trabajo de años y un mismo director técnico, nosotros pretendemos cambiar de un momento a otro con jugadores jóvenes que pocas veces o nunca vistieron la camiseta celeste en una justa interdepartamental y con un técnico nuevo con esta zafra de jugadores.

Por si fuera poco recurriendo a jugadores que ya han cumplido un ciclo y que deberían haberse quedado al margen para no deteriorar su propia imagen.

En este encuentro los rojiblancos fueron mejores y eso pasa en el fútbol, cuando un equipo es mejor que el rival, generalmente gana, y el rival nos ganó en forma inobjetable

Mejor integrado, con jugadores mucho más experimentados que los nuestros, con mejores jugadores desde el punto de vista individual, ofensivo, objetivo y claro en el momento de lastimar al rival.

Un penal buscado, un penal innecesario no en el momento sino que sobreviene de una jugada que ya era de nuestra defensa y en un momento clave del partido.

Gol y derrota parcial en el amanecer del partido.

Con ímpetu, con muchas ganas, la celeste llega al empate casi por casualidad porque el gol de Marcos Ramos se dio por su correcta ubicación en el momento del pase del travesaño del arco de Tacuarembó.

Allí comenzó un buen momento para la celeste en el partido y hubo chances de haber terminado el primer tiempo con victoria pero el golero rojiblanco evitó, en varias oportunidades, la caída de su arco.

En el vestuario se debió haber corregido algunos errores defensivos de nuestro equipo pero, suponemos, no se cristalizaron en la cancha, seguimos igual.

Tacuarembó siguió bien parado, con defensa segura y tranquila porque la mayoría de los balones que llegaron fueron por vía aérea facilitando el accionar de dos “torres” como lo son Pereira y García.

Muy bien en el medio y con peso ofensivo y, mucho más que ello, con poder de recambio.

Llega el segundo y definitivo gol del partido por una distracción general de nuestra defensa que mira como el rival construye una jugada de pelota quieta sin atinar a nada hasta que la pelota descansa en el fondo de la red.

Luego la desesperación de los celestes y la tranquilidad de Galli y Sánchez en la cancha.

Mientras nuestro equipo buscó, en forma desesperada el cambio que cambiara, sin éxito alguno, el rival se dedicó a cuidar la pelota, a valorar el tiempo y a dejar que trascurriera sin que, con una púnica excepción, llegara con peligro al arco de Vaz.

En esa instancia donde estuvo a punto de concretarse el empate, un remate por encima y cae detrás del golero rojiblanco con destino de red pero Jonathan Vaz logra rehabilitarse y en supremo esfuerzo toca la pelota por encima del horizontal.

Fue lo único, absolutamente nada más.

Nos ganaron, nuevamente en nuestro estadio, porque fueron superiores y punto final.

Habrá que mejorar muchísimo, buscar las mejores posibilidades para no volver a perder el miércoles ante el mismo rival pero en su cancha.

LOS DETALLES

RIVERA 1 TACUAREMBÓ 2

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 22:00. Público: 1.800 personas. Entradas vendidas 1.457. Recaudación $ 120.000 (aproximado). Jueces: Roberto Ledesma, Guillermo Gómez y Matías Roa (terna de Paysandú).

RIVERA: Yai Andrés Fontes, Sebastián Rosano, Walter Andrés Boldrini, Andrei Florindo Vargas, Álvaro Amado, Cristian Fabricio Ferreira, Marcio Giovanni Boldrini, Marcio André Camy, Marcos Andrés Ramos, Richard Alejandro Gómez y Anderson Pérez. D.T.: Julio Ferreira.

Cambios: A los 17’ del segundo tiempo, Leonardo Alvez por Marcio Camy y Diego Suárez por Richard Gómez; a los 34’ del segundo tiempo, Luis Eduardo García por Álvaro Amado.

Gol: Marcos Ramos a los 24’ del primer tiempo.

TACUAREMBÓ: Eduardo Jonathan Vaz, Nicolás Borgarelli, Walter Fabián Pereira, Alberto Sebastián García, Álvaro Daniel Duarte, Julio Heber Almeida, Jonathan Alexis de los Santos, Luis Ricardo Lima, Luis Ney Pintado, Octavio Daniel Siqueira y Carlos Bastón. D.T.: Armando Javier Duarte.

Cambios: A los 10’ del segundo tiempo, Marcio Paolo Galli por Carlos Bastón; Gonzalo Nicolás Colman por Jonathan de los Santos a los 33’ del segundo tiempo, y a los 38’ del segundo tiempo, Álvaro Sebastián Sánchez por Octavio Siqueira.

Goles: Octavio Siqueira a los 17’ del primer tiempo, de penal, y a los 12’ del segundo tiempo.