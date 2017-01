No hay otra alternativa y hay que ganar a Artigas esta noche

La celeste mayor sigue firme en la posibilidad de lograr el primer objetivo. Por encima de la situación estadística el equipo recuperó credibilidad luego de un buen partido jugado ante los rojiblancos en el “Raúl Goyenola”.

No ganó, pero mereció la victoria y eso abre esperanzas de una mejoría que seguramente llegará esta noche al enfrentar a un equipo al que se le debió haber ganado en el “Matías González”.

Pero esta noche no hay otra alternativa, hay que lograr los tres puntos ante un equipo que está a punto de quedar eliminado del certamen luego de haber sido durante muchos años un equipo de atracción y hasta con título logrado.

Hay que convenir que este Artigas dista mucho de los equipos del “Nené” García da Rosa y que Wilmar Cabrera no tiene la empatía siquiera de la afición deportiva y, mucho menos, de la gran mayoría de los principales jugadores.

La tribuna, en el partido ante Rivera, lo criticó bastante y hasta hubo más de uno que le pidió que se alejara de la selección.

Los resultados están a la vista y hoy el equipo de Artigas no solo es una pálida sombra de lo que fue en el pasado sino que el único punto que tiene en el certamen es ese empate ante la celeste en el comienzo de la Serie.

Hoy la celeste ha mejorado, ha encontrado el camino y nuestro rival sigue perdido pero, en realidad, se juega la última chance en nuestro estadio.

No hay otra alternativa, se debe ganar para seguir manteniendo la posibilidad de seguir adelante y es por eso que no solo en la cancha es importante lo que hagan los jugadores sino que en la tribuna, también lo será lo que puedan alentar los parciales.

LOS DETALLES

Copa Nacional de Selecciones, Copa Antel – Torneo “100 años de la Liga Carmelitana”

Hoy, sábado 28 de enero. Quinta fecha de la Serie A del Regional Norte Litoral.

– En el estadio “Atilio Paiva Olivera” de Rivera:

Hora 22:00 Rivera vs. Artigas (mayores). Jueces: Mario Mauttone, Mario Bengoechea y Nancy Ripoll (terna de Tacuarembó Interior). Veedor: Hólger Vildózola.