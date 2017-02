No pudimos en los penales pero el partido fue celeste

Un partido como pocos en los últimos tiempos, con tribuna llena, con la necesidad de habilitar una nueva tribuna y con muchos tacuaremboenses que llegaron hasta nuestra ciudad.

Un rio de gente comenzó a ingresar al estadio a partir de las ocho de la noche y el partido había comenzado y seguían ingresando aficionados, hasta sabemos y nos consta que muchos decidieron no entrar porque ya se jugaban los primeros veinte minutos del partido.

Fue un partido agradable porque si bien el primer tiempo no satisfizo a nadie, en el complemento estuvo plagado de emociones.

Aún así, en la primera parte nuestro golero fue un mero espectador y, en realidad, tuvo muy poco trabajo.

Pero en el otro lado, si bien es cierto hubo dominio celeste en ofensiva, motivado por la necesidad imperiosa de ganar, pero realmente peligro para la valla de Jonathan Vaz, no hubo.

En la parte complementaria todo cambió y comenzó con el cambio de sistema y la salida de Lauro Ocaño que determinaba que se transformaba en un equipo más ofensivo.

Y lo fue desde el comienzo mismo del complemento.

Fue así que comenzaron a aparecer las posibilidades y las oportunidades llegaron con la pelota quieta desde la derecha del equipo celeste y la ejecución del tiro libre con pierna zurda.

En el primer gol, el anticipo oportuno de Richard Gómez.

En el segundo, Fabricio Ferreira aprovechó el despeje corto del golero que no pudo retener la pelota y terminó en el fondo de la red.

Con el partido dos a cero ya no había más chances para los rojiblancos y todo quedaba a merced de los penales de acuerdo a lo que señalaba esta reglamentación de la Organización del Fútbol del Interior.

En los penales no siempre aciertan los mejores y ello es determinante, mucho más cuando es Sebastián Rosano que malogra el primero.

A partir de allí comenzaba a tomar color rojiblanco a pesar que David Freitas logró detener el balón en el remate del “paraguayo” Sánchez.

Pero, lamentablemente, el remate impresionante de Marcelo López se estrelló en el horizontal y allí se terminó la historia.

Fue campeón de la Regional Norte Litoral el conjunto rojiblanco a pesar que el partido fue celeste después de mucho tiempo que no se ganaba al tradicional rival.

Aparecieron las copas que no estaban dispuestas pero la realidad celeste indica que a pesar de haber perdido en los penales, nada se perdió porque dentro de pocos días seguimos en la disputa del campeonato Nacional.

Hoy, a pesar de los problemas, de los contratiempos, este plantel ha demostrado a los cuatro vientos que merece el respeto de la gente, esa misma que el sábado pasado los apoyó desde la tribuna como nunca antes habíamos visto en este nuevo estadio.

LOS DETALLES

RIVERA 2 (2) TACUAREMBÓ 0 (4)

Cancha: Estadio “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 21:30. Jueces: José de los Santos, Fernando López y Miguel Pereira (terna de Salto).

RIVERA: Gerardo David Freitas, Walter Andrés Boldrini, Rodrigo Andrés Silva, Andrei Florindo Vargas, Marcelo Ignacio López, Cristian Fabricio Ferreira, Lauro Alexander Ocaño, Álvaro Amado, Sebastián Rosano, Anderson Pérez y Richard Alejandro Gómez.

Cambios: En el entretiempo, Marcos Andrés Ramos por Lauro Ocaño; a los 21’ del segundo tiempo Luis Eduardo García por Anderson Pérez; a los 33’ del segundo tiempo Marcio André Camy por Richard Gómez.

Goles: Richard Alejandro Gómez 16’ del segundo tiempo y Cristian Fabricio Ferreira a los 31’ del segundo tiempo.

TACUAREMBÓ: Jonathan Vaz, Esteban Bentos, Nicolás Borgarelli, Walter Pereira, Ramiro Ramos, Julio Heber Almeida, Luis Ricardo Lima, Álvaro Duarte, Marcio Paolo Galli, Sebastián Sánchez y Luis Ney Pintado.

Cambios: A los 10’ Gonzalo Vargas por Álvaro Duarte; a los 21’ Daniel B. Basualdo por Luis Ricardo Lima; a los 33’ Juan Franchio por Marcio Galli. Todos en el segundo tiempo.

Definición por penales: Juan Franchi (T) gol; Sebastián Rosano (R) atajado; Gonzalo Vargas (T) gol; Marcos Ramos (R) gol; Sebastián Sánchez (T) atajado; Marcelo López (R) pegó en el travesaño; Luis Ney Pintado (T) gol; Rodrigo Silva (R) gol; Julio Heber Almeida (T) gol.

Resultado en la definición de remates libres desde el punto penal: Tacuarembó 4 Rivera 2.