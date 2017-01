No se pudo ganar ante un rival que fue poco, pero con buenos jugadores

La celeste mayor no pudo ante un equipo que mostró carencias defensivas, nerviosismo en el fondo pero con buenos medios y mejores delanteros.

Bella Unión vino convencida de la superioridad de los celestes pero, poco a poco le fue gustando el partido y se fue adueñando de una zona donde teníamos superioridad numérica pero no futbolística.

El medio de la cancha fue fundamental para el desarrollo del partido y ya, a los quince minutos de juego quedaba claro que los rojos del Norte, dominaban el sector con el accionar excelente de Nicolás Arbiza.

Pero no fue el único porque Trindade fue un valor fundamental en el manejo del balón en favor de su equipo y porque Nahuel Machado y Luis Martínez se las ingeniaban para buscar posibilidades que comenzaron a aparecer.

De esta manera no extrañó, para nada que a los treinta minutos el que ganaba el partido era la visita con la aparición en ataque de Nicolás Arbiza.

El primer tiempo se iba con una derrota que comenzaba a lastimar pero, para felicidad de los celestes llegaba el empate en una jugada muy rara donde hubo chances mucho antes que Marcos Boldrini, la mandaba al fondo de la red.

Un gol que, sin duda alguna alentaba esperanzas de una reacción pero, sobre todo, con un vestuario que estuvo mucho más tranquilo.

Por si todo ello fuera poco, en el comienzo del complemento llega el segundo gol, en este caso el oportunismo de Anderson Pérez.

Dos a uno, cambiaba el dueño del partido y todo parecía suponer que la celeste se encaminaba a la victoria.

Nos faltó el golpe final, no supimos conquistar el tercero que hubiera sido letal para la visita.

Seguimos jugando con un sistema timorato, con mucho miedo a ofender y de esa manera es muy difícil ganar un partido.

El partido se iba, los intentos de reacción llegaron muy tarde, y la visita comenzó a sentirse con fuerzas de llegar a la zona defensiva celeste.

Los nuestros tuvieron oportunidades pero en realidad no fueron muy claras, solamente una que Anderson Pérez debió haber definido y resolvió tocarle la pelota a Richard Gómez cuando el golero rival ya no estaba en el arco.

Del otro lado, los atacantes visitantes llegaron con chances y en varias oportunidades hizo temblar a nuestra defensa que se fue quedando sin jugadores debido al afán ofensivo de Sebastián Rosano y Álvaro Amado que aventuraron el ataque descuidando demasiado su defensa.

En una de ellas Rodrigo Silva debió cometer una falta de atrás y vio la tarjeta roja lo que no solo complicaba los instantes finales del encuentro sino que lo deja afuera del clásico del sábado.

LOS DETALLES

RIVERA 2 BELLA UNIÓN 2

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 22:00. Público: 1.800 personas. Entradas vendidas 1.338. Recaudación $ 110.000 (aproximado). Jueces: Edgard Bica. Edison Matto y Ricardo Morales (terna de Cerro Largo).

RIVERA: Yai Andrés Fontes, Sebastián Rosano, Rodrigo Andrés Silva, Andrei Florindo Vargas, Álvaro Amado, Marcelo Ignacio López, Marcio Giovanni Boldrini, Marcio André Camy, Marcos Andrés Ramos, Richard Alejandro Gómez y Anderson Pérez. D.T.: Julio Ferreira.

Cambios: A los 15’ Anthony Márquez por Marcelo López; a los 26’ Fabricio Ferreira por Marcos Ramos; a los 35’ Leonardo Alvez por Richard Gómez. Todos en el segundo tiempo.

Goles: Marcos Boldrini a los 43’ del primer tiempo y Anderson Pérez a los 2’ del segundo tiempo.

Observaciones: A los 44’ del segundo tiempo fue expulsado Rodrigo Silva.

BELLA UNIÓN: Johans Rafael Paiva, Bruno Nicolás Mantuani, Hernán Emanuel Barros, Jefferson Rusi Olivera, Marcelo Colombo, Juaquin Dávila, Matías Daniel Trindade, Jesús Barboza Luis Eduardo Martínez, Nicolás Arbiza y Nahuel Alejandro Machado. D.T.: Roberto Miller.

Cambios: Martín Rosas por Juaquin Dávila, Martín de Barros por Marcelo Colombo; Daniel Zapirain por Luis Martínez.

Goles: Nicolás Arbiza a los 30’ del primer tiempo y Nahuel Machado a los 9’ del segundo tiempo.