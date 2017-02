Suplemento “El Deportivo”:

Las idas y venidas de la situación de Frontera Rivera llaman la atención y son motivo de mucha preocupación no solo por parte de los dirigentes rojos sino que también por el grupo inversor que está trabajando, jugadores que integran el plantel y -como es lógico- de la afición deportiva de Rivera Chico.

El Secretario del club, el mismo que un día escribió en las redes sociales que la posibilidad de volver eran difíciles, complicadas y hasta afirmaba que la institución no volvía, ahora volvió sobre sus pasos y ha lanzado dardos contra la Asociación Uruguaya de Fútbol exigiendo al retorno del club rojo.

“Hemos resuelto volver, primero porque hoy bajo su directiva tenemos las garantías jurídicas y éticas necesarias. Segundo porque por primera vez se instrumenta el campeonato de la Liga Nacional y es ahí donde debemos jugar”.

Roberto Araújo agregó: “O sea, ante esta situación no solo tenemos el derecho sino la obligación reglamentaria de disputar los torneos que nos correspondan”.

“No se trata de un derecho sino de una obligación, y nosotros tenemos por costumbre cumplir con nuestras obligaciones. Si en un ayer no pudimos no fue porque no quisimos sino porque no nos dejaron”, explicó.

Araújo agregó que “si bien es verdad que bien podemos decir lisa y llanamente ‘no vamos a pagar nada’ porque ya no debemos nada, en aras de un sentido estrictamente ético hemos resuelto de alguna manera renunciar a ese derecho adquirido y proponer ampararnos al Capítulo XI en su inciso C del estatuto del jugador, que establece de manera clara los mecanismos a aplicarse en los casos de las deudas contraídas antes del 2007 año en que se aprobó el nuevo Estatuto del Jugador”.

“De esa manera aunque desde el punto de vista legal tenemos argumentos abrumadores para no pagar, abdicamos del mismo como muestra de buena fe”, señaló el dirigente de los rojos.

Hace más de un mes hemos presentado la nota debidamente rubricada por un Profesional del Derecho, en razón de oficializar el petitorio y hasta hoy no hemos tenido respuesta. Más allá de alguna mención informal de algún miembro de la Mutual ignorante de las reglas que nos rigen, cosa que en la Mutual ya parece ser tradición, nadie nos ha dicho nada", concluyó Roberto Araújo.