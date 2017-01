No tenemos antecedentes ante Bella Unión en la disputa de la Copa Nacional de OFI

En estos últimos trece años no hemos jugado ante Bella Unión por la disputa de la Copa Nacional de Selecciones en mayores y sub-18.

Los últimos encuentros ante la representación de Artigas Interior se remontan a antes de la temporada 2000, cuando en algunas oportunidades fuimos a jugar allí en la disputa del Campeonato de la Confederación del Litoral

Luego Rivera y Bella Unión quedaron divididos en las Confederaciones del Litoral Norte y Litoral respectivamente

Sí hubo enfrentamientos a nivel de la categoría sub-15, jugándose incluso una Serie en forma íntegra en el extremo norte del país.

LOS INSCRIPTOS

La Liga de Bella Unión inscribió a los siguientes jugadores: Antony Matías Acosta Vives; Leonardo Jonathan Alves Pintos; Emiliano Alvez Pintos; Carlos Mauricio Antúnez Dreyer; Nicolás Arbiza Ferreira; Jesús Gustavo Barboza Dornelles; Hernán Emanuel Barros Pedrozo; Diego Nicolás Carballo Martínez; Marcelo Alejandro Colombo Acosta; Ayrton Elías Da Cruz González; Jagüel Da Rosa Carvallo; Joaquín Darío Dávila Da Silva; Martín Alejandro De Barros De Los Santos; Jorge Damián De Cuadro Fagúndez; Robert Marcelo Fernández; Luciano Evangelino Flores Medina; Nahuel Alejandro Machado Pinato; Emiliano Agustín Maciel Pasandi; Bruno Nicolás Mantuani Bruno; Luis Eduardo Martínez Sosa; Washington Fernando Núñez Duarte; Jefferson Rusi Olivera Peña; Maicol Mathias Pais Ponzone; Johans Rafael Paiva Pio; Robert Leonardo Pintos Tonna; Walter Andrés Priario Pereira; Brayan Rodríguez Moreira; Sebastián Gualberto Rodríguez Paysandi; Cristian Martín Rosas Gómez; Bruno Nicolás Ruiz Díaz González; Elvis Beltrán Silva Carballo; Yony Emiliano Silveira Carballo; José Rodolfo Silveira Guzmán; Luis Ariel Sosa Morales; Pablo Jesús Suárez Suárez; Luis Carlos Suñol González; Ángel Eduardo Tonna Díaz; Matías Daniel Trindade Hidalgo y Víctor Daniel Zapirain Gallo.

El más joven del plantel es Ángel Eduardo Tonna Díaz, que nació el 29 de agosto de 1998, aunque hay que destacar que hay varios jugadores nacidos ese año

El más veterano es Jesús Gustavo Barboza que nació el 4 de junio del año 1982.

SE JUGARÁN HOY DIECISÉIS PARTIDOS POR LA SEGUNDA FECHA DE LA COPA

A continuación damos a conocer la agenda de la disputa de la segunda fecha de la primera fase de la Copa Nacional de Selecciones de OFI. Todos los partidos se jugarán en la noche de hoy, miércoles.

REGIONAL NORTE-LITORAL

Serie A: Rivera vs. Bella Unión; y Tacuarembó vs. Artigas.

Serie B: Salto vs. Ligas Agrarias de Salto; y Paysandú vs. Guichón.

Serie C: Río Negro vs. Soriano; y Carmelo vs. Young.

REGIONAL SUR

Serie A: Ecilda Paullier vs. Canelones; y Colonia vs. San José.

Serie B: Flores vs. Durazno; y Florida vs. Paso de los Toros.

REGIONAL ESTE

Serie A: Lavalleja vs. Casupá; y Batlle y Ordóñez vs. Canelones del Este.

Serie B: Zona Oeste de Maldonado vs. Rocha; y Chuy vs. Maldonado.

Serie C: Río Branco vs. Cerro Chato; y Cerro Largo vs. Treinta y Tres.