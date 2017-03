Nos quedamos sin actividad local este fin de semana

Las situaciones son diferentes y probablemente el tono de las sesiones de esta noche en la sede de la Liga, también lo sean.

JUVENILES

Los dirigentes del Consejo Juvenil aguardaron pacientemente hasta las últimas horas de la noche del sábado y resolvieron la suspensión de la actividad.

Ya a esa hora las canchas no ofrecían condiciones de habilitación, a pesar que había quienes sostenían que en caso que no lloviera en horas de la noche, al menos en la cancha de Cuñapirú habría condiciones.

Ni una cosa ni la otra, no cesó la lluvia y tampoco se ganaba tiempo jugándose solamente dos partidos de la fecha.

En resumen, en este caso en particular, los dirigentes neutrales de la Divisional B actuaron amparados a reglamento y lo hicieron correctamente.

DIVISIONAL B

En este caso, seguramente, la decisión adoptada por el Presidente de la Liga, será motivo de algunas críticas en la noche de hoy.

En principio habrá que aguardar las explicaciones que brindará ante el Consejo porque el Reglamento establece, en su artículo 83 que tiene atribuciones para suspender la fecha pero deberá dar explicaciones en la reunión siguiente.

El comunicado de la Liga, que se dio a conocer el viernes pasado en horas de la tarde, señala que la determinación se adoptó ante la imposibilidad de contar con servicio policial.

LA PRÓXIMA FECHA

El Campeonato de la Divisional B no comenzó aún y lo que se señala el reglamento es que las fechas suspendidas deben pasar al final de la rueda.

De acuerdo a ello, lo que corresponde es jugar la segunda fecha a menos que, como también lo establece el Reglamento, algún delegado solicite que se repita la fijación de la primera fecha y se logren la cantidad de votos necesarios para alcanzar la mayoría.

Ya hay varios Presidentes de equipos de la Divisional B que se han manifestado contrarios a esta medida y estarían dispuestos a que se cumpla el reglamento y que se fije la segunda fecha.

La del Consejo de la Divisional B, de esta noche, no será una sesión tranquila.