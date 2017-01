Notable triunfo de los juveniles, que los acerca a la clasificación

Luego de la victoria en Tacuarembó, hasta se podría decir que la celeste ya está clasificada, pero necesitaría un punto más para confirmarla.

Rivera fue notoriamente superior y solamente hubo algunos minutos donde le entregamos la cancha al rival pero no la pelota cuando la tuvimos a nuestra disposición.

En principio los celestes buscaron defender, analizar las reales posibilidades del rival jugando como local.

No ofreció mucho desde el punto de vista ofensivo y, poco a poco los celestes se fueron adelantando en la cancha y antes de la finalización de la primera etapa ya habíamos rematado al arco muchas veces más que lo que lo habíamos hecho ante el mismo Tacuarembó en nuestro estadio.

Miqueas Silva lo había hecho en cuatro oportunidades y había exigido al golero rival, tanto que terminó seriamente lesionado y así se fue al vestuario al defender un excelente remate de Leonardo Núñez desde la derecha que se colaba contra el travesaño.

Pero Leonardo Gainett ya había comenzado a tomar las riendas del partido, dominaba el medio y quería siempre la pelota y la trataba muy bien.

También Leonardo Núñez iniciaba un gran partido que coronó con excelencia en el segundo tiempo.

Precisamente en la segunda etapa la celeste fue notoriamente superior y jugó como para merecer la victoria.

Llegó en una de las tantas posibilidades que hubo y que en todos los casos se quedó en las manos del golero rival.

Centro que llega al área, el guardameta de Tacuarembó impide el gol por enésima vez, la pelota sube y baja en la cabeza de Nicolás Rodríguez que la manda al fondo de la red.

De ahí en más fue notorio el dominio de los nuestros y a pesar que el segundo gol no llegó, en ningún momento se temió por la posibilidad de un empate de los rojiblancos.

Muy bien por los gurises celestes que jugaron un gran partido y siguen alentando esperanzas de mejores realizaciones en este certamen.

LOS DETALLES

TACUAREMBÓ 0 RIVERA 1

Cancha: Estadio “Raúl S. Goyenola”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: José Ávila, Jorge López y Lincoln Milans (terna de Durazno).

TACUAREMBÓ: Andrés Agustín Gómez; Martín Nicolás Rodríguez, Carlos Daniel Britos, Luis Guillermo Núñez Renzo Antúnez, Cristian Gonzalo Barboza, Júnior Matías Cuadro, Richard Agustín Coitto Rodrigo Rivero, Christian Nicolás Pintado y Enrique Leandro Da Silva. D.T.: Mario Castillo.

Cambios: A los 18’ Elías da Luz por Rodrigo Rivero; a los 26’ Fabio Boldrini por Gonzalo Barboza; a los 31’ Rodrigo Barboza por Junior Cuadro. Todos en el segundo tiempo.

RIVERA: Rodrigo Ezequiel de Bellis, Juan Gabriel Díaz, Nicolás Germán Rodríguez, John Adams Ferreira, Cleber Danilo Gómez, Samuel Duarte, Lucas Giovanni Fagúndez, Leonardo Gainett, Miqueas Silva, Lucas Maximiliano Gómez y Edison Leonardo Núñez. D.T.: Jorge Gustavo Fagúndez.

Cambios: A los 33’ Edgard Presa por Lucas Gómez; a los 36’ Lucas Sánchez por Leonardo Gainett; a los 41’ Mateo Barboza por Miqueas Silva. Todos en el segundo tiempo.

Gol: Nicolás Rodríguez a los 24’ del segundo tiempo.