Nuevamente Oriental y Frontera frente a frente en la liguilla sub-18

El destino ha querido que rojos y azules vuelvan a enfrentarse a pocas horas que el conjunto de Oriental hubiera logrado el título de la primera fase del certamen.

En esta oportunidad en la Liguilla, la etapa más interesante de todo campeonato pero siempre hay que tener en cuenta la ventaja que tiene el azul al haber confirmado su presencia en una final para el caso de no lograr el título en esta segunda parte.

Una y mil veces hemos repetido que en la rueda clasificatoria, cuando se enfrentaron ambos equipos, los azules fueron mucho más y merecieron la victoria pero en la definición del pasado domingo el dominio fue de los rojos y la victoria le correspondió a Oriental, cosas que pasan solamente en el fútbol, que no tienen explicación y que solamente hay que entenderlas como propias de un deporte que apasiona a muchos.

De acuerdo a ello es obvio entonces que no hay favoritos y quizás los problemas de lesiones que tienen los rojos puedan operar en su contra lo mismo que el aspecto sicológico que, en este momento favorece al azul.

En el otro encuentro de la fecha juegan Sarandí universitario ante Nacional.

Dos instituciones que generalmente llegan con muy buena chance a las finales de todos los campeonatos juveniles.

Los verdiblancos siempre suben su rendimiento en la fase final a pesar que en la primera parte fue poco más que discreto con actuaciones irregulares y que las vino a mejorar recién en los últimos enfrentamientos de la primera fase.

A Nacional le sucede exactamente lo mismo, mejora en las últimas fechas y a pesar que nunca estuvo entre los cuatro mejores a lo largo de la rueda, en la última fecha le ganó a Huracán y lo sacó de la Liguilla.

Seguro estamos que los cuatro van a buscar la mejor posibilidad desde la disputa de esta primera fecha que, en realidad, es la segunda.