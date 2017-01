Nuevo campeonato y nueva esperanza de la celeste, que va por recuperar la imagen

Suplemento "El Deportivo":

En pocas horas estaremos comenzando una nueva instancia de la Copa Nacional de Selecciones. Para la celeste no es una más, es una edición muy especial, la que marca el reencuentro de la camiseta celeste en la cancha porque el año pasado no hubo capacidad dirigencial para presentarse.

Le dimos la espalda a la historia cuando selecciones con muchos más inconvenientes que la nuestra, estuvieron presentes.

Hoy se busca la formal recuperación, en primera instancia de la imagen que dejamos al lado, volver significa muchísimo para el rico historial que tiene la camiseta celeste dentro del concierto nacional.

Por respeto a los que en alguna oportunidad conquistaron los viejos campeonatos del Norte, luego del Noreste, hasta uno del Litoral y cuatro del interior, estos gallardos jóvenes de hoy salen a la cancha con un objetivo muy claro.

Todos sabemos que hay dificultades, que hay problemas, que no se llega con todo el potencial pero de algo no hay duda alguna y es que los que están ya han demostrado que tienen muy claro lo que quieren.

La celeste dejará todo en la cancha y de eso no hay duda alguna.

Hay interés, hay disposición, hay esfuerzo, hay trabajo, hay consciencia de lo que se quiere y todos están en este emprendimiento como un grupo sólido.

Y nos estamos refiriendo a las dos selecciones, tanto juveniles como mayores han llegado a esta instancia sabiendo, con mucha certeza, que superarán las limitaciones con la entrega de cada uno, por ellos mismos, por sus familias que los pierden varias horas por día, por sus propios compañeros, por los técnicos que han brindado lo mejor, por la dirigencia que se ha dividido en mil pedazos para ofrecerles todo lo que se puede y a veces un poco más, por la afición que confían en ellos y por el deporte mismo.

Es imposible asegurar que vamos a ser los campeones, pero de algo estamos muy seguros, la celeste, con deportistas como estos, dejará en alto la bandera de nuestra Liga, de nuestro fútbol, aquello que el año pasado dejamos caer y lo miramos al costado.

Hay confianza, hay mucha confianza, y con eso se llega lejos, mucho más lejos que teniendo otras cosas materiales pero sin la unión que sentimos en estos dos grupos celestes que el próximo sábado salen a la cancha a defendernos ¡a todos!