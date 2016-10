Nuevo partido complicado para Frontera en el campeonato juvenil

En el marco del campeonato sub-18, este fin de semana se jugará la penúltima fecha de la rueda clasificatoria del certamen “Hugo César Acosta”, con mucho a definir.

Los rojos de Cuaró, que perdieron el invicto el pasado fin de semana, tendrán un partido bastante complicado ante Sarandí Universitario, que se juega la chance de estar definitivamente en la Liguilla y si gana, por otra parte, no pierde la esperanza del título de la rueda.

Jugarán mañana en la cancha de Huracán en el tercer partido de la jornada.

Pero hay que tener en cuenta que hay otros partidos que tienen una importancia vital para que se pueda estar en la definición y seguramente no quedará definido en esta fecha y habrá que esperar hasta la última para saber quiénes estarán en la Liguilla.

Cuñapirú y Huracán juegan entre sí con una situación complicada para ambos. Los del “globito” necesitan ganar imperiosamente ganar para seguir manteniendo chances aunque no habrá logrado el deseado pase a la Liguilla.

Los tricolores deben ganar para seguir prendido a la ilusión de estar en la definición y seguirá dependiendo, además, de otros resultados,

Por lo demás, Nacional y Peñarol tienen posibilidades firmes de seguir sumando al enfrentar a dos equipos que ya no tienen posibilidades, los tricolores a Ansina y los aurinegros a Deportivo Colina.

Completa la fecha el partido que van a jugar Oriental ante Lavalleja y los azules probablemente sumen y queden en una muy buena posición.

En el cruce de partidos entre los que van arriba en la tabla y con chances de ser campeones hay una situación al menos sugestiva.

Mientras que los rojos tienen un duro compromiso en esta fecha, los azules pueden sumar sin mayores inconvenientes, sin embargo, en la última fecha pasará exactamente al revés porque Frontera Rivera Chico jugará ante Ansina mientras que los azules se las verá ante Peñarol y con los aurinegros dependiendo de esos puntos para estar en la Liguilla.

LOS DETALLES

La actividad de la penúltima fecha de la rueda clasificatoria se disputará mañana, domingo, de acuerdo a estos detalles:

– En el Parque “Pedro Estévez”:

Hora 9:30 Nacional vs. Ansina.

Hora 11:30 Oriental vs. Lavalleja.

– En el Parque “Carlos Serón”:

Hora 9:30 Deportivo Colina vs. Peñarol.

Hora 11:30 Cuñapirú vs. Huracán.

Hora 13:30 Frontera Rivera Chico vs. Sarandí Universitario.