Once instituciones participaron de la reunión sobre el tema calendario

No se trataba de una reunión oficial sino que era un intercambio de ideas en relación al calendario de actividades que la Liga de Fútbol debe aprobar a la brevedad.

Recordemos que desde el punto de vista reglamentario, la Asamblea de Clubes tiene plazo hasta el 15 de diciembre para aprobar el calendario que regirá la actividad en la próxima temporada.

Luego de las sesiones semanales los clubes permanecieron en la sede de la Liga con la finalidad de manifestar sus opiniones en relación a la futura actividad.

Estuvieron presentes varios Presidentes de clubes, entre ellos, el de Frontera Rivera Chico, el de Sarandí Universitario, de Oriental, de Ansina, Plaza Carreta y la de Lavalleja.

Además delegados de Rivera Wanderers, Peñarol, Cuñapirú, Nacional y, como oyente, el representante del Deportivo Colina.

Hubo intercambio de opiniones en relación a los campeonatos que se jugarán en el 2017 aunque aún no hay mucha información de la propia Organización del Fútbol del Interior al respecto más que un calendario de actividades que fuera aprobado oportunamente.

Tampoco hay certezas en relación a los campeonatos que serán obligatorios en la próxima temporada tanto a nivel de la Organización del Fútbol del Interior como a nivel local.

De todas maneras hay que entender que el reglamento es claro al respecto y que todo lo actuado deberá pasar por una Asamblea de Delegados que deberá ser citado en las próximas semanas aunque cada vez hay menos tiempo.

En definitiva se trataba de una reunión interesante por el temario a tratar pero que no tenía carácter de resolutiva y que aún hay mucho a trabajar para que se pueda concretar algunos cambios que se proponen por parte de los clubes.

Hay algunos temas que seguramente serán aprobados por la Asamblea porque hay acuerdos logrados por parte de la mayoría de los clubes y que tienen que ver con el comienzo de la temporada del 2017 que sería con el campeonato de la sub-17 o sub-18 de acuerdo a lo que determine oficialmente la Organización del Fútbol del Interior.

Otra posibilidad casi concreta es el comienzo de la Divisional B en el mes de febrero a menos que prosperen algunos cambios que serían propuestos casi seguramente en la Asamblea ya que hay conocimiento que Artigas propondría un cambio sustancial en el funcionamiento de la Liga pero, para ello, se requieren votos que habría que ver si los tiene. Foto de archivo: Freddy Silva.