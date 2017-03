Oriental es quien ha mostrado mejor nivel de juego en el torneo de juveniles

Apenas dos fechas jugadas en el certamen juvenil de la categoría sub-15 y la realidad nos muestra que no hay un buen nivel de juego esperándose mejores presentaciones de la mayoría de los equipos.

Si bien es cierto Oriental viene de una goleada ante el debutante Deportivo Colina hay que convenir, especialmente por la reacción de la primera fecha cuando jugó ante Peñarol, que es el equipo que, por lo menos hasta el momento, ha demostrado ser un serio candidato a la clasificación a la Liguilla.

No perdamos de vista que se clasifican solamente cuatro de los nueve equipos que están jugando esta rueda clasificatoria.

Es por ello que seis puntos obtenidos y seis de ventaja sobre los que aún no han ganado ni siquiera uno, ya es mucha diferencia cuando hay solamente veinticuatro unidades en disputa.

También hay que considerar que hay otros dos equipos que tienen seis unidades y que se podría decir que tienen las mismas posibilidades que los azules.

Si bien es cierto que Sarandí Universitario y Cuñapirú también están en iguales condiciones que Oriental, hay que convenir que es muy distinto.

Los verdiblancos ganaron dos partidos, uno ante Nacional por mínima diferencia y el otro ante Lavalleja en partido accidentado, por tres a cero con un gol en la hora y con algunos inconvenientes generados por expulsiones.

Pero, en la cancha, no hubo una gran diferencia y ambos equipos presentaron un nivel muy discreto.

En relación a Cuñapirú los tricolores ganaron, con mucho trabajo en la primera fecha ante Lavalleja y el pasado fin de semana ganaban cómodamente ante nacional cuando sorpresivamente le empataron el encuentro aunque tuvo una reacción para terminar ganando.

Eso son los equipos que marchan en punta, que tienen las máximas posibilidades y que se van perfilando tumbo a la clasificación.

En el medio están Frontera Rivera Chico y Peñarol con una leve ventaja para los aurinegros porque ganaron el partido directo entre ellos.

Una verdadera incógnita es Huracán habida cuenta que ha jugado un solo encuentro y aunque lo ha perdido se aguarda mejores presentaciones y resultados del equipo del “globito”.

Así comienza a dividirse la tabla de posiciones en el certamen juvenil de la categoría sub-15.

LOS DETALLES

SARANDÍ UNIVERSITARIO 3 LAVALLEJA 0

Cancha: Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Marcio Gabriel Echeverriaga, Silvio Antúnez y Wilmar López.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Maximiliano Gómez, Yeferson Michael Núñez, João Pedro Duarte, Kenny González, Tomás Abreu, Raikonnen Padilla, Carlos Elvar Alvez, Jefferson Fernando González, Ignacio Daniel Duarte, Leonardo Fabio Leites y Yosef Samuel Carreras.

Cambios: Ruben Felipe Romero por Leonardo Fabio Leites; Lucas Scheffel Ferreira por Carlos Alvez.

Goles: Leonardo Fabio Leites a los 20’ del primer tiempo; y Lucas Scheffel Ferreira a los 5’ del segundo tiempo y 32’ del segundo tiempo.

Observaciones: Fueron expulsados Ignacio Duarte a los 22’ del segundo tiempo y Samuel Carrera a los 28’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA: Anthony Gabriel Pintos, Juan Antonio Correa, Marcos Rodrigo da Silva, Lucas Gustavo Tejeira, Jacob Tubina, Facundo Nahuel Quintana, Elías Nicolás Núñez, Nicolás Walid Gómez, Alejandro da Silva, Matías Rafael Alvez y Edison Gabriel Silva.

Cambios: Diego Alexander Prestes por Alejandro da Silva; Fabio Michael Correa por Nicolás Gómez; Facundo Silva por Jacob Tubino; Edilson Ricardo Silva por Nicolás Núñez.

Observaciones: Fueron expulsados el director técnico Ben Richard Braga a los 22’ del segundo tiempo, y Matías Alvez a los 28’ del segundo tiempo.

ORIENTAL 7 DEPORTIVO COLINA 0

Cancha: Parque “Alberto y Elías Bouchacourt”. Hora de comienzo: 10:20. Jueces: Wilmer Rodríguez, Silvio Antúnez y Wilmar López.

ORIENTAL: Braian da Costa, Juan Ferrón, Igor Sanguinetti, Vinicius Barboza, Bruno Silva, Luis Guedes, Ramiro Blanchet, Juan Núñez, Kavin Vargas, Marcelo Leal, Anthony Scirgalea.

Cambios: Diego Agustín Castro por Ramiro Blanchet; Sebastián Suárez por Kevin Vargas; Maximiliano Escobar por Vinicius Barboza; Enzo Francisco Soares de Lima por Braian da Costa; Gonzalo Gabriel Lima por Juan Núñez.

Goles: Luis Fernando Guedes a los 27’ del primer tiempo y 2’ del segundo tiempo, Anthony Scirgalea a los 5’ del segundo tiempo -de penal- y 31’ del segundo tiempo, Vinicius Barboza a los 20’ del segundo tiempo, Diego Castro a los 38’ del segundo tiempo y Gonzalo Lima a los 40’ del segundo tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Douglas Natanael Porto, Héctor Nicolás Farías, Franklin Darlin Almeida, Bruno Sebastián Leites, Yader Alexander Pintos, Kevin Agustín Fagúndez, Cristian Rafael Conde, Ángel Rafael Scarafuni, Andrés Reinoso, Diego Sebastián Madruga y Juan Pedro Sosa.

Cambios: Lucas Agustín Madera por Juan Pedro Sosa; Cándido Nahuel Rodríguez por Yader Pintos; Cristian Daniel Olmos por Bruno Leites.

CUÑAPIRÚ 3 NACIONAL 2

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 9:30. Jueces: Shubert López, Julio C. Rivero y Néstor Fabián Coelho.

CUÑAPIRU: Rodrigo Rodríguez, Joaquín Ferreira, Matías Lacerda, Pablo Pereira, Robert López, Lucas Mora, Gabriel de Mello, Jonathan Bizera, Rodrigo Mendoza, Martín Mendoza y Martín Vargas.

Cambios: Gabriel dos Santos por Robert López; Anthony Alvez por Pablo Pereira; Jonathan López por Martín Mendoza.

Goles: Martín Vargas a los 6’ del primer tiempo y 13’ del segundo tiempo; y Jonathan Bizera a los 20’ del primer tiempo.

NACIONAL: Brahian Sanguinett, Enzo Silva, Bruno Montaña, Anthony Rodríguez, Gonzalo Ruiz, Jonathan Moreira, Robinson Seguí, Pedro Canabarro, Elbio Rodríguez, Víctor Arizaga y Juan Ramirez.

Cambios: José Vargas por Enzo Silva; Cristopher Cardozo por Pedro Canabarro; Martín Gularte por Elbio Rodríguez.

Goles: Juan Ramírez a los 3’ del segundo tiempo y Gonzalo Ruiz a los 13’ del segundo tiempo.

PEÑAROL 1 FRONTERA RIVERA CHICO 0

Cancha de Cuñapirú. Hora de comienzo: 11:20. Jueces: Luis Carlos Rodríguez, Julio Rivero y Shubert López.

PEÑAROL: Lucas Paiva, Álvaro Rodríguez, Enzo Santana, Ramiro Rodríguez, Deivid Domínguez, Juaquín Sánchez, Santiago Machado, Mario de Macedo, Luis Miguel Calvo, Sebastián da Silva y Pablo da Rosa.

Cambios: Álvaro Rivero por Pablo da Rosa; Rodrigo Cuña por Mario de Macedo.

Gol: Enzo Santana a los 38’ del segundo tiempo.

FRONTERA RIVERA CHICO: Henry Jamil Hernández, Lucas Pereira, Brahian Basilicio Centena, Luis Marcos Escobar, Anderson Etchechury, Bruno Matías Fonseca, Marcos Rivero, Maiquer Escobar, Exequiel Rodrigo Viera, Joaquín Luis Paines y Marcelo N. Gómez.

Cambios: Facundo Rodrigo Vásquez por Exequiel Viera; Matías Pallero por Marcelo Gómez; Nicolás da Rosa Brahian Centena; Lucas Pereira por Nicolás da Rosa.