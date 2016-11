Oriental fue campeón sub-18 habiendo perdido una sola vez en el torneo

Los azules se consagraron campeones del último campeonato oficial de la presente temporada.

Oriental confirma su supremacía en la Generación ya que se trata del mismo equipo que hace dos años lograra el título de la categoría sub-15.

Llegaron algunos nuevos jugadores que mejoraron el plantel y se fueron muy pocos de aquellos chicos que salían del fútbol infantil luego de haber logrado algunos títulos también.

Se trata entonces de un proceso que le otorga al azul la posibilidad de contar con una muy buena “cantera” propia y que asegura un recambio generacional a la brevedad ya que seguramente muchos de estos jóvenes pasarán a integrar el plantel de Primera División a partir de la próxima temporada.

En este certamen los azules fueron liderando junto a Frontera Rivera Chico gran parte de la rueda clasificatoria y una vez que se prendió a la primera posición no la soltó más.

Hubo un partido clave que marcó la diferencia entre la experiencia de uno y la fragilidad del otro. Fue en el partido extra jugado para definir la rueda lo que aseguraba la final del certamen.

No podemos olvidar que, ese día, en el Estadio Municipal, los rojos fueron mejores e iban ganando por dos goles de ventaja cuando restaban ocho minutos para terminar el partido.

La insistencia de los azules los llevó a descontar en ese momento pero, mucho más que eso, a adueñarse de las acciones y pasar a ganar el partido a poco del final en una reacción que fue marcante y demostraba que se estaba ante un equipo con la madurez necesaria como para que se pensara seriamente en el título.

La Liguilla fue un simple pasaje por cada uno de los tres competidores. Por imperio del destino, en la primera fecha se volvió a ganar, en esta oportunidad, con claridad y objetividad, a los rojos de Cuaró.

En la segunda el clásico ante Sarandí Universitario y el pasado fin de semana ante Nacional que ofreció resistencia demostrando una gran deportividad y pundonor haciendo resaltar, aún más, el título que luego los jugadores, técnicos y dirigentes azules festejaron a lo grande.

Todos tienen una cuota aparte en la conquista de este título interesante en una categoría que es el preámbulo a Primera División pero no deberíamos olvidar el trabajo de los comienzos de estos mismos chicos que se iniciaron en el fútbol infantil y que luego lograron el título de la sub-15 logrando concretar el objetivo de lo que ahora se llama “proceso” y que no es otra cosa que mantener la filosofía, el estilo y la superioridad en la generación a lo largo de varios años.

LOS AZULES PERDIERON UN ÚNICO

PARTIDO A LO LARGO DEL CERTAMEN

Al finalizar la disputa del campeonato juvenil de la categoría sub-18, Oriental se clasificó campeón habiendo perdido un solo encuentro. Fue en la rueda clasificatoria y el único equipo que lo venció fue Nacional. Empató un solo partido, en la disputa de la última fecha de la rueda, ante Peñarol.

Buena capacidad goleadora de los azules que conquistaron 33 goles en 13 partidos jugados y solamente en ese partido ante Peñarol, Oriental se fue de la cancha sin haber marcado.

En el comienzo de la campaña pasaron tres fechas sin sufrir un gol. En la disputa de la cuarta fecha, Nacional le hizo cuatro y luego, nuevamente, la valla de Oriental pasa cuatro partidos sin sufrir un gol en contra.

En la Liguilla sufre solamente un gol y en los otros dos partidos mantiene su valla invicta.

Una excelente campaña de los azules a la luz de los números que arroja el balance de la actividad de la temporada.

LA CAMPAÑA

El debut de los azules en el certamen Hugo César Acosta fue en su propia cancha el 14 de agosto. Jugó ante Huracán y le ganó por tras a cero con goles de Juan Martín Bentancurt en dos oportunidades y Edgard Presa.

La segunda fecha la juega el 21 de agosto en la cancha de Cuñapirú ante los locales a quienes ganan por dos a cero. Los goles fueron de Ken Méndez en contra y Edison Núñez.

En la cancha de Lavalleja juega su tercer partido el 28 de agosto derrotando al Deportivo Colina por seis goles a cero. Anotaron: Juan Martín Bentancurt en tres oportunidades, Ángel Facundo Flores, Edgard Presa y Cleber Danilo Gómez.

La cuarta fecha se jugó el 18 de setiembre y los azules vuelven a Cuñapirú perdiendo su único partido en el campeonato. Lo derrotó Nacional por cuatro a tres y los goles de Oriental lo marcaron Mateo Venancio Barboza, Edgard Presa y Edison Núñez.

El 22 de setiembre se juega la sexta fecha de la rueda clasificatoria y los azules van a la cancha del decano para jugar ante Ansina a quienes vencen por cuatro a dos con goles de Edison Núñez en dos oportunidades, Juan Gabriel Díaz y Juan Martín Bentancurt.

Recién en la sexta fecha vuelve al Parque “Alberto y Elías Bouchacourt” el 25 de setiembre y derrotan a Sarandí Universitario por dos a cero con goles de Edison Núñez y Gonzalo Cruz.

La séptima fecha en la cancha de Peñarol derrotan a Frontera Rivera Chico por dos goles a cero, el 2 de octubre con goles de Juan M. Bentancurt y Edison Núñez.

En la cancha de Lavalleja, el 9 de octubre juegan la octava fecha ganándole al decano por tres a cero. Los goles fueron de Edison Núñez, Emerson Tejera y Mateo Barboza.

Finaliza la disputa de la rueda clasificatoria el 16 de octubre cuando jugó en su propia cancha empatando con Peñarol en cero goles por bando.

Al término de la rueda, los azules y rojos de Cuaró empataron en la primera posición debiendo definir en partido extra.

Oriental jugó nueve partidos, ganó siete, empató uno y perdió uno. Hizo veinticinco goles y le marcaron seis, con un puntaje a favor de veintidós.

El partido de definición de la rueda se jugó en el Estadio Atilio Paiva Olivera el 30 de octubre el día que los azules remontaron un resultado adverso de dos a cero a partir del minuto 38 del segundo tiempo. Los tres goles de Oriental fueron marcados por Samuel Duarte, Juan Martín Bentancourt y Edgard Presa.

LA LIGUILLA

La primera fecha fue suspendida y pasa a jugarse al final. La segunda fecha se juega en la cancha de Sarandí Universitario, el 6 de noviembre, y con derrota a Frontera Rivera Chico por dos goles a cero con anotaciones de Samuel Duarte de penal y Edgard Presa.

La tercera fecha, en el Estadio Municipal, el 12 de noviembre con victoria ante Sarandí Universitario por dos goles a uno con goles de Mateo Barboza y Edison Núñez.

Finalmente juega la primera fecha en el Estadio Municipal el pasado sábado 19 derrotando a Nacional por uno a cero con anotación de Edison Núñez.

Oriental jugó trece partidos, ganó once, empató uno y perdió uno. Hizo treinta y tres goles y le hicieron nueve, conquistando treinta y cuatro puntos de los treinta y nueve que disputó.

LOS GOLEADORES

Los treinta y tres goles del azul fueron logrados por: Edison Núñez en nueve oportunidades; Juan Martín Bentancurt en ocho ocasiones.

Cinco goles logró Deivich Edgar Presa; con tres goles está Mateo Venancio Barboza y hubo dos anotaciones de Samuel Duarte.

Uno cada uno: Ángel Facundo Flores, Cleber Danilo Gómez, Juan Gabriel Díaz, Gonzalo Cruz y Emerson Tejera.

Falta uno, que lo hizo Ken Méndez de Cuñapirú, contra su propia valla.

EL PLANTEL

El cuerpo técnico de los azules utilizó a veintitrés jugadores a lo largo del certamen. Ellos son:

Yordy Alexander Antúnez Pereira; Leonardo Aguiar Cardozo; Cristopher Matheus Alvez Elizalde; Juan Gabriel Díaz Denis; Samuel Duarte Píriz; Danilo Cleber Gómez Silva; Juan Martín Bentancurt Alvarez; Mateo Venancio Barboza Sena; Ángel Facundo Flores Muslera; Edgar Deivich Presa Silveira; Edison Leonardo Núñez Gómez; Richard Nardelli Silveira Rodríguez; Francisco Damián Núñez Boldrini; Sidney Matiss Márquez Padilla; Lucas Cruz Abelenda; Enzo Caillava Martínez; Fredy Gastón López Correa; Gonzalo Cruz Abelenda; Fabricio Rodríguez Maciel; Henry Mauricio Lemos de Paula; Juan Manuel Salines Pintos; Felipe Sandim Guillermone y Emerson Tejera de los Santos.

CUERPO TÉCNICO

Daniel Luciano Antúnez encabezó el cuerpo técnico de los azules. El Prof. Pablo Andrés Santos Rondán fue el preparador Físico. Yian Luca Rosa actuó como entrenador de goleros de la institución de Avda. Italia.

También ingresaron como miembros oficiales del club a la cancha, a lo largo del certamen, Anthony Antúnez, Michel Antúnez, Eulalio López y Nicolás Sebastián Rodríguez.

Luis Aguiar fue quien actuó como delegado a lo largo de la temporada.

ARBITRAJES

Sandro Luis Ferreira fue quien más veces actuó en el referato de los partidos de los azules; lo hizo en tres ocasiones.

Dos partidos, para cada uno, con arbitrajes de Marcio Gabriel Etcheverriaga, Silvio Antúnez y Luis Carlos Rodríguez.

Un partido cada uno: Juan Ramón Madera, Néstor Fabián Coelho Wilmer Rodríguez y Julio César Rivero.

TARJETAS AMARILLAS

A lo largo del campeonato los azules vieron veintitrés tarjetas amarillas. Edison Núñez vio la cartulina amarilla en cuatro oportunidades. Con tres: Henry Lemos.

Dos tarjetas amarillas para Danilo Gómez, Francisco Núñez, Cristopher Alvez, Samuel Duarte y Ángel Facundo Flores.

Una para: Fabricio Rodríguez, Yordhy Antúnez, Leonardo Aguiar, Edgard Presa, Juan M. Bentancurt y Juan Gabriel Díaz.

TARJETAS ROJAS

Un solo jugador fue expulsado del campo de juego durante un partido, fue Richard Silveira.

Gonzalo Cruz también fue expulsado pero con el partido ya finalizado.

Además de ellos, el director técnico Daniel Antúnez fue expulsado en el partido de definición de la rueda clasificatoria.

El Prof. Pablo Santos fue denunciado estando en la tribuna pero el Tribunal resolvió no sancionarlo.