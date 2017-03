Para no creer, se nos escapó como el agua entre los dedos

La celeste tenía todo para clasificar, dependía de sí mismo y también de otro resultado posible, pero ni una cosa ni la otra.

Hubo circunstancias contra las cuales no se puede luchar, porque son ajenas al equipo, a la labor del técnico y a lo que queremos todos.

La nota de Cerro Largo a mitad de semana sin duda alguna condiciona la labor del Sector Arbitrajes de la Organización del Fútbol del Interior, que siente la presión y designa a alguien maleable, porque no podemos omitir el dato, dicho antes del partido, que el mejor árbitro de Durazno es Guillermo Arismendi y que Morán siempre ha sido su Asistente.

Rivera bien plantado en la cancha y el árbitro comienza el show de tarjetas amarillas, una, dos tres y cuatro, en los primeros cuarenta y cinco minutos a los nuestros y una a un arachán como para compensar en algo.

Por si fuera poco, no termina el primer tiempo a los 45 y deja seguir jugando hasta que a los 50 sanciona un penal contra la celeste como para que Cerro Largo se vaya tranquilo al vestuario.

Aun así, Rivera estaba en lucha porque había definición por penales y aún perdiendo clasificaba.

Pero restaba parte del trabajo y llega la expulsión de Marcelo López a los ocho minutos del complemento, nuevamente condicionado el conjunto celeste que debía soportar casi todo el complemento con uno menos.

Viene el segundo gol de los locales que es inobjetable pero el oído estaba puesto en Paso de los Toros, donde funciona la Represa del Rincón del Bonete pero el estadio se queda sin energía, increíble por los isabelinos habían logrado un gol salvador pero dependían que Rivera no hiciera uno.

El partido se para allá en lares isabelinos y sigue en Melo con la celeste poniendo todo en la cancha, con jugadores que fueron leones en cada una de las pelotas que disputaban y con un equipo local que a pesar de tener uno más se cierra en el fondo, tanto que comete, en el minuto 49, una clara falta dentro del área, donde se habían instalado, pero el árbitro, era obvio, lo sancionó afuera.

Era mucho, y al decir del Presidente de la Liga de Melo, la presencia de Rivera molestaba y el partido se terminó, pero quedaban aún siete minutos en Paso de los Toros

Teníamos la esperanza de un gol de Tacuarembó que obviamente no llegó porque la energía volvió pero los ánimos ya estaban mucho más tranquilos con los dos clasificados.

Como para ir tomando cuenta de las cosas de los campeonatos de la Organización del Fútbol del Interior.

RIVERA

Y se terminó la historia de este certamen para nuestra selección celeste pero queda la impresión de un grupo que hizo todo el mérito posible por lograr siempre algo más, un grupo que alentó la esperanza de los aficionados ya perdida hace mucho tiempo y deja claro que hay material humano como para alentar mejores actuaciones

Un grupo integrado por jugadores y técnicos que sacaron adelante una tarea complicada de hacer resurgir la mística celeste que habíamos olvidado con ausencias de los torneos y con pésimas actuaciones que pretendemos olvidar para siempre.

Un grupo que se ganó el respeto de los aficionados, los mismos que volvieron a creer en la camiseta celeste y que hoy saben que el fútbol de Rivera no ha muerto y mucho menos mientras hayan jugadores como estos, que defendieron con todo superando cada una de las etapas con vergüenza deportiva y pundonor.

Hoy agradecemos a este grupo y debemos decir claro y muy fuerte que no son perdedores ni eliminados porque han ganado mucho más que eso, han ganado el aprecio de todos los riverenses.

El fútbol se terminó para nosotros, pero la vida sigue para todos y tengan la completa seguridad que desde hoy caminarán tranquilos y de cabeza erguida en la ciudad y en cada una de las canchas que vuelvan a pisar sin olvidar que siempre, la revancha está a la vuelta de la esquina.

LOS DETALLES

CERRO LARGO 2 RIVERA 0

Cancha: Estadio “Antonio Eleuterio Ubilla”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Adhemar Morán, Jorge López y Juan Monzón (terna de Durazno).

CERRO LARGO: Sergio González, Víctor Camacho, Bruno Olivera, Mathias Sosa, Luciano Machado, Ignacio Cáceres, Tainá Freitas, Ignacio Silveira, Pablo Silveira, Rino Luca y Diego da Rosa.

Cambios: Jonathan Arriera por Luciano Machado; Ruben González por Ignacio Silveira; Damián Borba por Rino Lucas.

Goles: Pablo Silveira -de penal- a los 51’ del primer tiempo e Ignacio Silveira a los 11’ del segundo tiempo.

RIVERA: Gerardo David Freitas, Walter Andrés Boldrini, Rodrigo Andrés Silva, Andrei Florindo Vargas, Marcio André Camy, Alvaro Amado, Marcelo Ignacio López, Cristian Fabricio Ferreira, Anthony Márquez, Richard Alejandro Gómez y Anderson Pérez.

Cambios: Sebastián Rosano por Anthony Márquez; Marcos Ramos por Marcio Camy; Luis Eduardo García por Andrés Boldrini.

Observaciones: A los 8’ del segundo tiempo fue expulsado Marcelo López.