Paysandú y Salto empataron sin goles y ya estaban clasificados antes de jugar

Los clásicos rivales del Litoral iniciaron el encuentro ya clasificados, por la derrota de Rivera en la ciudad de Artigas.

A pesar de ello el partido jugado entre Paysandú y Salto no gustó. No hubo ideas de buen fútbol de los dos equipos, por eso el cero lo justifica en un todo.

La “Blanca” comenzó un poco mejor pero luego se recupera Salto y se emparejó para irse la primera parte sin goles.

El segundo tiempo no cambió mucho, a pesar que los técnicos realizaron cambios desde el comienzo y luego algunos más, pero la cosa no mejoró en absoluto.

Salto estuvo más cerca de llegar a la red rival pero no concretó y el partido se fue sin presencia de lo mejor del fútbol, que es el gol.

Si hablamos de conveniencia, fue más negocio para Salto, ya que mantuvo la punta y las dos unidades de diferencia en la tabla, y la próxima fecha jugará de local contra el rival más débil -según la tabla de posiciones- que es Rivera.

Para Paysandú, se sabía antes del partido que la “Blanca” ya estaba clasificada pero igual se intentó ganar para pasar en la tabla pero no se pudo.

En la última fecha Paysandú deberá viajar a Artigas, donde el entrenador Rotti analiza en la semana si jugará con un equipo de alternativa.

LOS DETALLES

PAYSANDÚ 0 SALTO 0

Escenario: Parque “Estudiantil”. Público: Aproximadamente 300 espectadores. Jueces: Rubén Martínez, Yosel González y Fabricio González (terna de Fray Bentos).

PAYSANDÚ: Ignacio Suárez, Alejo Alderete, Bruno Sosa, Carlos Martínez, Gino Irrazábal, Heraldo De los Santos, Paul De los Santos, Gonzalo Acland, Schubert Aguirre, Maximiliano Fachini y Franco Venegoni. D.T.: Marcelo Rotti.

Cambios: En el entretiempo, Juan Cánepa por Carlos Martínez. En el segundo tiempo, a los 13’ Jorge Gorrosterazú por Paul De los Santos; a los 20’ Gilmar Dos Santos por Maximiliano Fachini y a los 34’ Matías Pereyra por Gonzalo Acland.

SALTO: Kevin Curbelo, Jean Dinarte, Alejo Cheleri, Facundo Cámera, Gonzalo Silva, Joel Peralta, Luciano Maciel, Matías De León, Nicolás Cuello, Brahian Aguilera y José Martínez. D.T.: Jorge Noboa.

Cambios: En el entretiempo, Juan Errandonea por Luciano Maciel. En el segundo tiempo, a los 21’ Gianluca Silveira por Matías de León, a los 31’ Juan Cincunegui por Nicolás Cuello, a los 35’ Agustín Ríos por Joel Peralta, a los 39’ Lucas Gómez por Brahian Aguilera.

Observaciones: A los 37’ del segundo tiempo fue expulsado José Martínez.