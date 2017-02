Pena enorme por los chicos pero la certeza del deber cumplido

En el fútbol no siempre se gana, no todo es alegría y ésta, en muchas oportunidades va por barrios.

Un viaje de retorno de Paysandú donde el ómnibus estaba dividido porque la alegría incontenible de los mayores contrastaba con la tristeza de los chicos que quedaron eliminados de la competencia.

Antes del partido se sabía que gran parte de las posibilidades se habían perdido en nuestro propio estadio porque aquí no jugamos bien y porque en casa, los visitantes fueron mejores mereciendo la victoria y la ventaja que llevaron a su cancha

Lo primero es reconocer que Paysandú es un buen equipo aunque después de lo que vimos en el Parque Artigas no tengo la seguridad de afirmar que son mejores que los nuestros.

Allá Rivera jugó un gran partido, mereció ganar y hasta clasificar.

Si hacemos un análisis simplista de la situación pero real en cuanto a sus datos, la celeste tuvo en lares sanduceros tres remates en el palo y dos o tres oportunidades perdidas por muy poco, con la mitad de ellos se hubiera logrado la diferencia.

Paysandú tuvo objetividad y certeza en el momento de la definición.

Una sola chance de gol en los primeros cuarenta y cinco minutos y la concretaron con un aprovechamiento del cien por ciento

En el complemento volvieron a tener una chance que no crearon pero que se las otorgó la terna arbitral sancionando un penal inexistente y lo erraron

Nos quedan muchas dudas que lamentablemente nunca vamos a poder responder con exactitud pero una certeza que sin duda fue determinante en la eliminación del equipo juvenil, perdimos la clasificación en nuestro estadio.

De todas maneras y NORTE está como testigo de lo que afirmamos antes de este encuentro, esta selección ha cumplido un gran trabajo

Fueron dos meses de intensa labor donde todos se brindaron de la mejor manera, donde los 26 jugadores se mantuvieron unidos de principio a fin, donde solamente once entraban, siete más se equipaban y el resto alentaba cada una de las presentaciones.

Un grupo que mereció mejor suerte pero que el fútbol también tiene deparados momentos como estos para conocer la real ubicación de cada deportista.

Mucho más en este caso donde se trata de jóvenes que recién comienzan a defender esta camiseta color cielo, a quererla, a llevarla con orgullo porque el fútbol le va a otorgar la revancha a estos mismos jugadores y seguramente no tardará demasiado

En muchas oportunidades se ha dicho que el mejor no es el que gana siempre, el mejor, sin duda alguna es aquel que sabe levantarse luego de cada caída y seguir luchando por un ideal, por un objetivo

Rivera quedó por el camino en juveniles porque la reglamentación establecía la forma de pasaje a la siguiente fase, solamente por eso, porque en la cancha, al menos en este partido jugado en Paysandú, quedó demostrado que no fueron superiores a los nuestros y que ello nos alienta a señalar que los celestes no salieron de la cancha con vergüenza, muy por el contrario, salieron de cabeza erguida con la certeza de haber cumplido, con todos los que confiaron en ellos pero mucho más, consigo mismo.

LOS DETALLES

PAYSANDÚ 1 RIVERA 0

Cancha: Estadio “Parque Artigas”. Hora de comienzo: 19:00. Jueces: Fernando López, Rolando López y Miguel Pereira (terna de Salto).

PAYSANDÚ: Matías Camejo, Leonel Gavotto, Santiago Guerrero. Alfredo Pintos, Fabián Borges, Eduardo Sánchez, Maximiliano Perg, Enzo Leguizamo, Marcos Méndez, Ignacio Cabaña e Ivo Guimaraens.

Cambios: A los 18’ Brahian Rojas por Enzo Leguizamo; a los 27’ Lucas Hayte por Ignacio Cabaña; a los 33’ Guillermo Ortiz por Ivo Guimaraens. Todos en el segundo tiempo.

Gol: Ignacio Cabaña a los 41’ del primer tiempo.

RIVERA: Rodrigo de Bellis, Gabriel Díaz, Nicolás Rodríguez, Pablo Alcoba, John Ferreira, Samuel Duarte, Lucas Fagúndez, Miqueas Silva, Lucas Sánchez, Lucas Gómez y Leonardo Núñez.

Cambios: En el entretiempo, Alejandro Cantos por John Ferreira. En el segundo tiempo, a los 17’ Leonardo Gainett por Lucas Sánchez y a los 24’ Facundo González por Leonardo Núñez.

Observaciones: Fueron expulsados Pablo Alcoba y Lucas Gómez.