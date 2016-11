Peñarol casi se complica pero tiene capacidad de resolución y es el campeón

Daba la impresión que podía ser un partido de fácil resolución para el aurinegro. Lavalleja tuvo muchos problemas para poder enfrentar a una delantera aurinegra que ingresaba por todos lados, por derecha con Rosano, por izquierda con Del Pino y con buena capacidad ofensiva en los pies de Enzo y Richard.

Es que Peñarol tiene buenas soluciones para cada una de las alternativas que se puedan presentar en un partido.

Lavalleja no se encontraba en defensa y, para colmo, se vuelve a lesionar Geovani dos Santos a poco del comienzo lo que obliga a un cambio.

Por si todo ello fuera poco aún, llega el gol aurinegro, un pelotazo largo a espaldas de los zagueros y Enzo Scorza que ingresa sólo para definir ante la salida de José Luis Díaz que a pesar de su estatura, no logra impedir el gol de apertura en el partido.

Luego se quedó Peñarol, como si ya se sintiera como ganador del partido y nunca se pueden otorgar estas ventajas.

Hay quienes sostienen que los aurinegros subestimaron al rival y no queremos ser tan drásticos en afirmarlo pero, en realidad provocaron la reacción del decano que a pesar de faltarle fútbol le sobró vergüenza deportiva y se fue a buscar el empate.

Y tanto le fue regalando Peñarol que el decano lo aprovechó y el empate transitorio en el partido llegó por intermedio del mejor exponente albinegro.

Robert López, con ganas, con mucha vergüenza deportiva provoca el tiro de esquina a favor que cuando deriva en el área termina en el fondo del arco aurinegro.

Parecía que no había tiempo para la reacción, es más y con sinceridad estimamos que era el momento del albinegro en el partido y que de continuar así, el ganador seguramente iba a ser Lavalleja.

Pero no fue así, el ingreso de Erick Suárez le había preparado una jugada maestra para eludir la posición adelantada a pesar de la enorme critica del técnico decano y de todo el banco de suplentes, llega el gol que en definitiva fue de Richard Gómez cuando ya expiraba el partido.

Victoria que demuestra que las individualidades son importantes en cada uno de los equipos y fue en ese que se basó este triunfo aurinegro.