Peñarol coronó una excelente campaña y se justifica plenamente el título

Quiso el destino que el conjunto aurinegro lograra el título sin estar en la cancha, lo miraba desde la tribuna y lo festejó casi en silencio. Pero de algo estamos plenamente seguros, tarde o temprano el título se quedaba en el Parque “Pedro Maciel”.

Un excelente equipo, muy buen plantel, bien manejado tanto por Alfonso Rivero como por quien lo sucedió, con jugadores de suma importancia en el fútbol local y a pesar de algunos puntos perdidos, en ningún momento corrió riesgos de escapársele el mote de campeón.

Los aurinegros vuelven al podio luego de un año 2015 donde no pudo ingresar al podio pero no cejó en el esfuerzo de retomar el liderazgo futbolístico a nivel local, como lo quería Don Pedro Maciel, como lo sienten Horacio Devitta, Eliú Núñez, Adán Seleguin, Adán Rodriguez, la guardia vieja que aún hoy están presentes y saboreando las mieles de la victoria.

Como lo han entendido Juan Eduardo da Cunha, Javier Berruti, Mario Bonilla y demás compañeros de la Comisión Directiva actual.

Pero este fin de semana tendrán la oportunidad del festejo en la cancha, con sus jugadores, sus técnicos, sus ayudantes y sus parciales que como los “Abuelos Nascente” nunca dejaron de colgar su bandera en el alambrado de la cancha donde jugaba el equipo, donde Tania, Moacyr y algún otro, están siempre para colaborar con todos los aspectos que tienen que ver con la promoción y representatividad del club, donde Tabaré González y Don Juan son el soporte necesario para una eficaz tarea, donde el “Marrana” y Mónica nunca estuvieron ausentes y donde hoy están presentes, más que nunca los que no han podido estar por una u otra razón, como Xixi Basualdo, que lo siente desde su casa, o quienes ya no pueden como Luis Irigoyen o el Dr. Ricardo Silva.

Hoy Peñarol es campeón, recoge, en definitiva, la cosecha de una siembra que comienza en silencio, entre cuatro paredes, hace ya muchos meses. ¡Felicitaciones al campeón!

LOS DETALLES

CUÑAPIRÚ 2 SARANDÍ UNIVERSITARIO 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 18:00. Jueces: Juan Ramón Madera, Luis Carlos Rodríguez y Marcio Gabriel Etcheverriaga.

CUÑAPIRÚ: George Wanderley López, Gustavo Olivera, Maiko Britos, Fernando Barboza, Leonardo Pérez, Fredy do Canto, Martín Núñez, Álvaro Amado, Luis Dornel Jonathan Díaz y Miqueas Silva.

Cambios: Julio César Conceição por Miqueas Silva; Mario de los Santos por Luis Dornel; Giovanni Vaz por Fredy do Canto.

Goles: Miqueas Silva a los 14’ del primer tiempo, Julio C. Conceição a los 8’ del segundo tiempo.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Yai Andrés Fontes, Mahicol Andrés Olivera, Walter Andrés Boldrini, Serfio Andrés Leites, Matías Ribas, Jorge Gustavo Pereira Suárez, Marcelo Ignacio López, Carlos Leonardo Castillo, Luis Eduardo García, Petter Gonzalo Rocha y Anderson Pérez.

Cambios: Fernando Morales por Matías Ribas; Douglas Caillava por Jorge Pereira Suárez; Eduardo Antúnez por Walter A. Boldrini.

Gol: Petter Gonzalo Rocha a los 19’ del primer tiempo.

PEÑAROL 2 LAVALLEJA 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Julio C. Rivero, Sandro Ferreira y Luis C. Rodríguez.

PEÑAROL: Juan Carlos de León, Gonzalo Picanzo, Rodrigo Silva, Cristian Meneses, Matías Techera, Marcio André Camy, Marcos Boldrini, Sebastián Rosano, Pitter del Pino, Enzo Socorza y Richard Gómez.

Cambios: Brahian Gonzálvez por Sebastián Rosano; Erick Suárez por Enzo Scorza; Jonathan Fontoura por Marcos Boldrini.

Goles: Enzo Scorza a los 14’ del primer tiempo y Richard Gómez a los 35’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA: José Luis Díaz, Geovani dos Santos, João Fabricio Cardozo, José Luis Castro, Álvaro Reyes, Robert López, Gustavo Benítez, Felipe Souza, Luis Paulo de Oliveira, Alex Sandro Rodríguez, Robson Guzmao.

Cambios: Fernando Ribeiro por Geovani dos Santos; Anderson de Freitas por Alex Sandro Rodríguez; Fabián Cuña por Fernando Ribeiro.

Gol: Robert M. López a los 32’ del segundo tiempo.

Observaciones: A los 35’ del segundo tiempo, fueron expulsados el director técnico Danilo Picanzo y Alex Sandro Rodríguez, que estaba ya en el banco de suplentes.

NACIONAL 1 DEPORTIVO COLINA 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 18:00. Jueces: Silvio Antúnez, Sandro Luis Ferreira y Wilmer Rodríguez.

NACIONAL: Yonathan Rodríguez, Washington Mello, Washington Rafael Fagúndez, Trystán Ricardo da Cunha, Federico Aquino, Marcelo Fontes, William Cardozo, Brayan Muslera, Víctor Hugo Espinoza, Franco Dari Fagúndez y Mauricio de Vargas.

Cambios: Miqueas Silva pro Víctor Hugo Espinoza; Facundo González por Mauricio de Vargas.

Gol: Víctor Hugo Espinoza a los 40’ del primer tiempo.

DEPORTIVO COLINA: Mario Alberto Cuevas, Maicon William Viera, Charlie Acosta, Jonás Florindo da Silva, Miguel Ángel Altamiranda, Diego Basso, Luis Ederson Natividade, Lucas Xavier, Anthony Richard Márquez, Víctor Hugo de Oliveira y Giovanni Fernández.

Cambios: Luis Marcelo Natividade por Víctor Hugo de Oliveira; Elvis Díaz por Jonas Florindo da Silva.

ORIENTAL 1 HURACÁN 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 20:00. Jueces: Néstor Fabián Coelho, Richard Silvera y Shuber López.

ORIENTAL: Yian Luca Rosa, Lauro Alexander Ocaño, Diego Martín Tonna, Santiago Gabriel Trinidad, Pablo Andrés Santos, Juan Manuel Floretta, Cristian Fabricio Ferreira, Giancarlo Boccone, José Sebastián Rosa, Víctor Matheus Núñez y Carlos Alberto Olivera.

Cambios: Luis A. Souza por José S. Rosa; Luis A Pérez por Carlos Olivera; Carlos A. Núñez por Pablo Santos.

Gol: Juan Manuel Floretta a los 18’ del segundo tiempo.

HURACÁN: David Gerardo Freitas, Maquis Guillermo Vargas, Marco Raúl López Pintos, Matías Amado, Rodrigo Sebastián Sena, Sebastián Enrique Rosas, Carlos Rodolfo Borges, Andrei Florindo, Mauro Fernando Britos, Leonardo Alvez y Geremías Rodríguez.

Cambios: Junior da Silva por Mauro Fernando Britos; Bruno Turrén por Carlos Borges; Andrés Silveira por Andrei Florindo.

Gol: Juan Manuel Floretta en contra a los 43’ del segundo tiempo.