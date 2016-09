Peñarol es el campeón de la primera rueda y Cuñapirú se acerca en el descenso

Se terminó la primera rueda del Campeonato “Kelby Oroná” y Peñarol logró recuperarse a tiempo y llegar al título lo que lo habilita a estar en la fase de definición, puede ser semifinalista o finalista en forma directa.

Este fin de semana los aurinegros ingresaron al partido ante Lavalleja con todo, a decidirlo casi desde las primeras jugadas, y así fue.

Antes de la mitad del primer tiempo los aurinegros ganaban por dos goles a cero y luego supieron administrar muy bien el partido.

Lavalleja se vio sorprendido y el técnico tuvo la necesidad de hacer cambios para tratar de cambiar el rumbo del partido.

El decano mejoró muchísimo luego de esos cambios pero la diferencia ya era de dos goles y los aurinegros a pesar de no haber rendido de la misma manera en el segundo tiempo, le alcanzó con lo que ya había logrado.

El gol decano, de penal, llegó a muy poco del final, ya en tiempo adicionado y con ello festejó Peñarol.

Pero todo había comenzado el sábado cuando el Deportivo Colina había alcanzado una importante victoria que lo arrimaba a las primeras posiciones y sigue prendido a la posibilidad de luchar no solo por la segunda rueda sino que también por la tabla acumulada.

Nacional volvió a perder y se va quedando muy atrás, apenas con tres puntos ganados y aunque duplica, seis, no alcanza para evitar el cambio de divisional aunque aún hay 21 puntos por jugar que a los tricolores le significan 42.

Otro resultado interesante teniendo en cuenta lo que se viene fue la victoria de Huracán ante Oriental y por varias razones.

Primero porque dejó al azul sin la posibilidad de ser el campeón de la primera rueda, pero además por los puntos para el “globito” porque ahora está junto a Oriental con diez y toda una rueda por jugar.

Pero en la tabla del descenso lo más importante fue la victoria de Cuñapirú ante Sarandí Universitario.

Los tricolores se encontraron con un gol de penal a poco de comenzar el partido en un penal sancionado contra el verdiblanco.

Administraron perfectamente la ventaja y en el complemento llegaron al segundo, pero con ello, lo más importante llegaron también a los diez puntos que significan veinte en el descenso.

Le faltan muchos puntos aún pero el tricolor militar ya comienza a inquietar porque precisamente el verdiblanco era su rival directo en la lucha.

Hoy está a nueve puntos porque Sarandí tiene 29 pero restan 42 unidades para jugar por parte de Cuñapirú mientras que para el verdiblanco son apenas 21.