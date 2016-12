Peñarol pudo jugar solamente en sub-15, por tormentas en Salto

Una delegación compuesta por los planteles de sub-15 y sub-18 del Club Atlético Peñarol viajó a la ciudad de Salto con el objetivo de jugar ante el representativo de Salto Uruguay.

Tania da Cunha, Fabián Villalba, Marcos Ramos, Mauricio Ubal y Marcio Camy fueron al frente de la delegación.

En la capital litoraleña se encontraron con una tormenta realmente importante pero llegaron a jugar el partido de la categoría sub-15.

Los aurinegros locales derrotaron al Salto Uruguay en partido jugado en el Complejo Deportivo de la institución, camino al aeropuerto salteño.

Tres a uno fue el resultado final del encuentro, con goles de Edwar Silva en dos oportunidades y Dalto Bueno en la restante.

La categoría sub-18 no pudo jugar debido a las inclemencias del tiempo.

Sin embargo permitió que los jóvenes jugadores de los aurinegros pudieran disfrutar de una magnifica jornada en las Termas del Daymán.

Estaba previsto estar allí hasta las primeras horas de la tarde del domingo y luego ir a mirar el clásico que finalmente no se jugó y permitió que la delegación retornara unas horas antes y llegara próximo a la medianoche a nuestra ciudad.

Un excelente emprendimiento de los aurinegros que posibilita mantener la motivación a pesar de no estar en disputa de un certamen oficial.