Primera final de la copa sub-15 y tercera fase en el fútbol femenino sub-16

En la tarde de hoy se disputará la primera final del 24º Campeonato Sub-15 de selecciones del interior, torneo “Jorge Serrón Britos”, entre las selecciones de Canelones y Salto. La misma se cumplirá de acuerdo a los siguientes detalles:

– En el estadio “Eduardo Martínez Monegal”, de Canelones:

Hoy, hora 18:00 Canelones vs. Salto. Jueces: Matías Schneider, Matías Roa y Miguel Mattiauda (terna de Paysandú). Cuarto árbitro: Robert Ledesma.

4º CAMPEONATO SUB-16 DE FÚTBOL FEMENINO

Se juegan los partidos de ida de la tercera fase (novena fecha del torneo), de acuerdo a los siguientes detalles:

Llave 1: Arachanas (Melo) vs. San Eugenio (Artigas). Mañana, hora 17:00. Estadio “Domingo Uría”, de Río Branco. Jueces: Wilson Correa, Sergio Sánchez y José Cosme (terna de Rocha Interior).

Llave 2: Santa Bárbara (Trinidad) vs. Palmirense (Nueva Palmira). Hoy, hora 15:30. Cancha “Julio César Maciel”, de Trinidad. Jueces: José Ávila, Juan Monzón y Eduardo Contreras (terna de Durazno).

Llave 3: Nacional (Florida) vs. Nacional (Nueva Helvecia). Mañana, hora 17:00. Cancha del Club Nacional de Florida. Jueces: Yanina López, Carmen Caldas y María Cabrera (terna de Canelones Interior).