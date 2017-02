Propuesta de campeonato en la Liga “Bernardino Freitas”

Los neutrales de la Liga de Fútbol de Veteranos “Bernardino Freitas” enviaron una nota con una propuesta de actividad para esta temporada 2017.

En la misma se establece:

1) Mantener los equipos actuales de la liga.

2) Invitar antiguos equipos que pertenecían a la misma.

3) Invitar a nuevos equipos.

4) No cobrar la afiliación y además dejar sin costo la inscripción a 20 jugadores.

5) Bajar el precio de la inscripción del campeonato.

6) Cambiar el estatuto para no permitir la participación de jugadores que estén actuando en primera división y limitar a un máximo de 3 los que actúan en la divisional B.

7) No cobrar la mensualidad a los equipos que consigan la venta de al menos una publicidad, los que consigan más de una tendrán una comisión de 50% de las mismas.

8) Se organizan beneficios para financiar los eventuales gastos de la selección de la liga.

9) Ajustar la parte administrativa del arbitraje.

10) Brindar información semanal en los medios de prensa sobre los resultados, alineaciones, autores de los goles, destaques, etc.

11) A partir del día martes 31 de enero se realizarán reuniones semanales para ajustar detalles e inscribir equipos.

Por la Liga “Bernardino Freitas”, firman la nota Gilberto dos Santos y Milton R. Pereira.