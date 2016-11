Renunció el Presidente del Colegio de Árbitros pero no se la aceptarán

“Si se va uno más de nuestro equipo, nos vamos todos”, dijo el Presidente de la Liga al conocer la opinión del Presidente del Colegio de Árbitros en la sesión semanal del Consejo de Primera División.

José Sandín pidió ser recibido por neutrales y delegados, lo que se concretó una vez que se había terminado con los trámites usuales de la sesión.

El presidente del cuerpo auxiliar de la Liga estaba contrariado por algunas expresiones que había recibido por parte de un dirigente de un club que lo llamó desde un teléfono de una entidad pública como para despistar y que no fuera reconocida la llamada con antelación.

Dijo Sandín que en la llamada se lo mencionaba como responsable de querer terminar con el fútbol de Rivera.

“Como no quiero ser el responsable del fin del fútbol local, prefiero dar un paso al costado”, expresó Sandín.

Todo esto se dio precisamente luego que, a la sesión ordinaria, había ingresado una nota del Club Lavalleja donde se señala que declara personas no gratas a los integrantes de la terna arbitral que condujeron el partido del pasado fin de semana, cuando los decanos jugaron ante Peñarol y cayeron derrotados por dos goles a uno. En la misma nota se le retira la confianza al Colegio de Árbitros.

A pesar que Sandín, en ningún momento mencionó a quien responsabilizaba sobre la llamada telefónica, queda claro que hay muchas coincidencias y que supuestamente sería procedente de alguien del conjunto albinegro.

Es más, la Presidente de la institución albinegra se hizo responsable por la misma señalando que había llamado desde el teléfono de la Junta Departamental por su condición de edil pero que en ningún caso quiso despistar con ese número para que el Presidente del Colegio no se enterara previamente que era ella quien llamaba.

Ante toda esta situación el Presidente de la Liga señaló que no aceptaba la renuncia de Sandín y que si algún miembro del equipo de trabajo se iba, lo iban a seguir todos los demás.