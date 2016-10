Restan nueve puntos en disputa y varias definiciones en el torneo sub-18

A falta de tres fechas para el final de la rueda clasificatoria son varias las definiciones que se van a dar y cada uno de los partidos es de vital importancia para las aspiraciones de los clubes.

Diez equipos son quienes juegan este certamen juvenil y solamente dos están eliminados de toda chance. Los otros ocho algo estarán definiendo.

Porque el propio Frontera Rivera Chico, hoy ya clasificado a la Liguilla, aspira a la primera posición, y hay siete otros equipos que buscan, al menos, estar en la definición del certamen.

Es por ello que teniendo en cuenta la tabla de posiciones hay que analizar cada uno de los rivales que tienen para llegar al final de la rueda:

– Frontera Rivera Chico: Ya clasificado a la Liguilla y con posibilidades de ser campeón de esta fase, lo que le asegura la final del Campeonato, deberá jugar -por su orden- ante Oriental, Sarandí Universitario y Deportivo Colina.

– Oriental: Aún le faltan algunos puntos para confirmar su presencia en la Liguilla pero también aún tiene posibilidades de ser campeón, máxime que este fin de semana juega ante los rojos de Cuaró y además le falta enfrentar a Lavalleja y Peñarol.

– Sarandí Universitario: Hoy es el tercero, con once unidades, y deberá jugar ante Cuñapirú, Frontera Rivera Chico y Ansina, respectivamente.

– Huracán: El merengue está “prendido con alfileres” a la Liguilla y su posición se va a definir en los próximos nueve puntos por jugar, que serán ante Lavalleja, Cuñapirú y Nacional (estos dos últimos, rivales directos por un lugar).

– Nacional: Está en el quinto lugar y a la espera de puntos. Deberá jugar ante Deportivo Colina, Ansina y Huracán.

– Cuñapirú: También en el quinto lugar, deberá jugar -por su orden- ante Sarandí Universitario, Huracán y Lavalleja.

– Peñarol: Está muy abajo en la tabla pero con posibilidades de estar en la Liguilla, y jugará ante Ansina, Deportivo Colina y Oriental.

– Lavalleja: Tiene una chance relativamente pequeña, pero la tiene, y sus rivales serán Huracán, Oriental y Cuñapirú.

LOS DETALLES

Mañana, domingo. Séptima fecha de la rueda clasificatoria.

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 9:30 Deportivo Colina vs. Nacional.

Hora 11:30 Huracán vs. Lavalleja.

Hora 13:30 Sarandí Universitario vs. Cuñapirú.

– En el Parque “Pedro Maciel”:

Hora 9:30 Peñarol vs. Ansina.

Hora 11:30 Oriental vs. Frontera Rivera Chico.