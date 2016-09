Resultados y lista de clasificados en la Copa Nacional de Selecciones sub-15

Ya se conoce quienes son los dieciséis equipos clasificados del campeonato del interior de la categoría sub 15, luego de que el pasado fin de semana se disputara la última fecha de la primera fase.

A partir del próximo fin de semana comenzará la segunda fase (octavos de final), y en la jornada de hoy, en la sede de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), quedarán confirmados los cruces y localías de esta nueva etapa del certamen.

LOS RESULTADOS

Serie A: Salto 0 Rivera 1; Artigas 1 Paysandú 1. Posiciones: Salto 11, Paysandú 10 (clasificados), Artigas 5, Rivera 5.

Serie B: Paso de los Toros 5 San Gregorio 0; Durazno 0 Tacuarembó 0. Posiciones: Durazno 12, Tacuarembó 11 (clasificados), Paso de los Toros 10, San Gregorio de Polanco 0.

Serie C (sede fija en Fray Bentos): Soriano 1 Guichón 1; Young 2 Río Negro 5; Guichón 0 Young 1; Soriano 1 Río Negro 1; Young 0 Soriano 2; Río Negro 1 Guichón 1. Posiciones: Soriano 14, Río Negro 7 (clasificados), Young 5, Guichón 3.

Serie D: Carmelo 0 Nueva Palmira 1; Flores 4 Cardona 4. Posiciones: Flores 14, Nueva Palmira 9 (clasificados), Cardona 8, Carmelo 3

Serie E: San José 1 Canelones 3; Ecilda Paullier 1 Pando 4. Posiciones: Canelones 14, Pando 9 (clasificados), Ecilda Paullier 8, San José 1.

Serie F: Batlle y Ordóñez 0 Florida 11; Cerro Chato 1 Sarandí del Yí 2. Posiciones: Florida 16, Sarandí del Yí 13 (clasificados), Cerro Chato 6, Batlle y Ordóñez 0.

Serie G: Zona Oeste 0 Minas 2; Tala 1 Maldonado 1. Posiciones: Minas 12, Maldonado 12 (clasificados), Zona Oeste 4, Tala 3.

Serie H: Rocha 4 Vergara 0; Treinta Y Tres 1 Melo 1. Posiciones: Treinta y Tres 13, Melo 11, (clasificados), Rocha 9, Vergara 1

LA PRÓXIMA FASE

A partir del próximo fin de semana comienza la disputa de la segunda fase, con la etapa eliminatoria directa de octavos de final, en partidos de ida y vuelta.

Los cruces de octavos de final son los siguientes: Salto vs. Tacuarembó; Durazno vs. Paysandú; Soriano vs. Nueva Palmira; Flores vs. Río Negro; Florida vs. Pando; Canelones vs. Sarandí del Yí; Minas vs. Melo; Treinta y Tres vs. Maldonado.