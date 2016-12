Rivera debutará ante Artigas, el 14 de enero, en el estadio “Matías González”

Anoche se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), en la Sociedad Rural “Dr. Elías Regules” de la ciudad de Durazno.

Uno de los aspectos más importantes era, sin duda, la estructuración del fixture del certamen que definitivamente comenzará el sábado 14 de enero próximo.

Los celestes integrarán la Serie del Regional Norte-Litoral, junto a las selecciones de.

Rivera obtuvo la mitad de lo que fue a buscar porque la idea era debutar afuera y terminar en casa. Pues bien, se debuta afuera pero se termina afuera.

EL FIXTURE DE LA SERIE A

– El sábado 14 de enero: Artigas vs. Rivera.

También jugarán: Bella Unión vs. Tacuarembó.

– El miércoles 18 de enero: Rivera vs. Bella Unión.

También jugarán: Tacuarembó vs. Artigas.

– El sábado 21 de enero: Rivera vs. Tacuarembó.

También jugarán: Bella Unión vs. Artigas.

– El miércoles 25 de enero: Tacuarembó vs. Rivera.

También jugarán: Artigas vs. Bella Unión.

– El sábado 28 de enero: Rivera vs. Artigas.

También jugarán: Tacuarembó vs. Bella Unión.

– El miércoles 1 de febrero: Bella Unión vs. Rivera.

También jugarán: Artigas vs. Tacuarembó.

La información es oficial y ya publicada en el portal web de la Organización del Fútbol del Interior en la noche de ayer.

Con estos datos se comenzará a manejar el cuerpo técnico para su mejor organización.

OTROS DETALLES

Integración de las series del Regional Norte-Litoral:

Serie A: Artigas, Bella Unión, Tacuarembó y Rivera.

Serie B: Paysandú, Guichón, Salto y Salto Interior.

Serie C: Río Negro, Young, Soriano y Dolores.

Régimen de disputa del Regional Norte-Litoral:

1. Se organizan tres series de cuatro selecciones cada una.

2. Cada serie se disputará en dos ruedas, en régimen de todos contra todos, en carácter de local y visitante.

3. Clasificarán a cuartos de final de la Regional los dos primeros de cada serie más los dos mejores terceros de entre todas las series (ocho selecciones), jugándose cruzados partidos de ida y vuelta (cuatro llaves).

4. Clasifican a semifinales de la Regional los cuatro ganadores de cada llave (cuatro equipos), jugándose, semifinales y finales, en partidos de ida y vuelta, definiéndose campeón y vice campeón de la Regional Norte-Litoral.