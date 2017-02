Rutas de América comienza el 28 de febrero y “se olvida” del norte del país

La carrera ciclista tradicional de semana de carnaval en Uruguay, en su edición número 46 se desarrollará desde el 28 de febrero al 5 de marzo.

Recorriendo más de un tercio del territorio nacional, la carrera que se realiza tradicionalmente desde el año 1972.

Pero su trayecto apenas cruza el Río Negro en la penúltima etapa cuando atraviese la localidad de Paso de los Toros (Tacuarembó), despojando al norte del país del espectáculo que se disfrutaba en el pasado.

El motivo por el cual Rutas de América no recorre nuestro departamento se repite en muchos más, puesto que los respectivos gobiernos departamentales no han solicitado albergar una etapa de la competición.

La realidad indica que es una prueba muy cara desde el punto de vista económico y que esos elevados costos debe cubrirlos las Intendencias Departamentales.

Se quedarán sin ver la marcha de la caravana multicolor los ciudadanos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha.

LAS ETAPAS

– El martes 28 de febrero: Montevideo-Minas.

– El miércoles 1 de marzo: Minas-San José.

– El jueves 2 de marzo: San José-Colonia.

– El jueves 2 de marzo: Contrarreloj individual Colonia.

– El viernes 3 de marzo: Juan Lacaze-Flores.

– El sábado 4 de marzo: Flores-Durazno-Paso de los Toros-Durazno.

– El domingo 5 de marzo: Sarandí Grande-Montevideo.

RUTAS DE AMÉRICA

Rutas de América es una competición de ciclismo en ruta masculino por etapas que se disputa en Uruguay durante la semana de Carnaval, con lo cual no tiene fecha fija y su disputa varía desde mediados de febrero hasta principios de marzo.

Fue creada por el Club Ciclista Fénix en el año 1972, tomando el lugar en el calendario nacional de las Mil Millas Orientales, carrera que organizó el Club Ciclista Las Palmas hasta 1971.

La idea original era que se corriera en varios países de América, pero esto se llevó a cabo sólo en contadas ocasiones. En 1974 fue por primera vez una prueba internacional, cuando se largó desde la Plaza de Mayo de Buenos Aires rumbo a San Pedro; luego Rosario y Colón para ingresar a Uruguay por Paysandú.

Se contó con el apoyo del gobierno de Perón y del Ministerio de Bienestar Social. Se cruzó el río Uruguay en balsa desde Colón a la capital sanducera, ya que en esa época aún no estaba construido el Puente General Artigas. En 1975 se inició desde Porto Alegre para pasar por Cachoeira, San Gabriel e ingresar a suelo uruguayo por Santana do Livramento y Rivera.

En 1988, la prueba recorrió los tres países, llegando a Colón, Concordia y Santa Ana. En el 2005 pisó nuevamente suelo del estado de Río Grande del Sur con una etapa entre Artigas y Rivera por la ruta BR 293 brasileña.