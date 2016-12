“Sacamos conclusiones, pero esta gente vino mal”, expresó Sergio Esquivel

Director técnico de Paysandú:

PAYSANDÚ (De diario El Telégrafo). Molesto, reclamó al técnico de Rivera el juego fuerte de sus dirigidos, pero se encontró con la respuesta de que “el fútbol es para hombres”.

Sergio Esquivel, entrenador de la selección mayor del fútbol sanducero, le dejó en claro que se trataba de un amistoso y que Rivera estaba llevando el compromiso a otro terreno.

Al primer amistoso de la Blanca, jugado el sábado, le faltaron algunos minutos porque el árbitro suspendió el partido.

“Sacamos conclusiones, pero esta gente vino mal. Una práctica fuerte es una cosa, pero es un amistoso: los tres puntos valen cuando es por el campeonato”, dijo Esquivel.

Nicolás Morales, por ejemplo, terminó en un centro asistencial por un codazo. E incluso se le realizó una tomografía.

“Sin saber esto que sucedería después con Morales, le dije al técnico de ellos lo que correspondía. Vino luego el presidente de la Liga de Rivera a pedir disculpas, y yo también las pedí. Pero esta no es la manera de encarar un amistoso: cuando sea por los puntos vale todo, pero esto parecía la final de un campeonato”, agregó el técnico de la Blanca.

Esquivel afirmó: “Pido disculpas a la gente también, porque el partido no terminó. Y muchos no saben lo que pasó”.

Más allá de todo, el técnico sanducero sacó sus conclusiones de cara a la Copa Nacional de Selecciones.

“Me gusta ganar hasta en las prácticas, pero tenemos en claro que venimos trabajando fuerte en el aspecto físico. Hay jugadores cansados, y por eso se optó por cuidarlos. Igualmente se cumplieron algunas cosas de lo que se pretende”, dijo.

Para Esquivel, “no estamos todavía prontos para jugar partidos, justamente por ese aspecto. Y si bien se vieron cosas positivas, los jugadores que todavía no habían trabajado conmigo deberán entender algo más de lo que pido, sobre todo en defensa. Pero quedé conforme”.