Sarandí Universitario y Huracán son los líderes de la segunda rueda

Tanto verdiblancos como los del “globito” son los actuales líderes de la tabla del Clausura y ello no puede considerarse como una sorpresa.

Sarandí Universitario le ganó a Peñarol por dos a cero y es inobjetable la victoria verdiblanca.

Huracán le ganó dos a cero a Nacional y el resultado se explica por el ingreso de Leonardo Alvez en el segundo tiempo.

En realidad no llama la atención que hoy el equipo de Richard Quintanilla esté al frente de la tabla porque a lo largo de estos últimos años ha sido tradicional que Sarandí no ha comenzado bien, levanta en la segunda rueda, termina definiendo y logrando títulos.

Sarandí Universitario supo plantarse ante un conjunto que lo máximo que hizo fue pretender llevarse por delante al rival pero al que le faltó el fútbol.

Bien organizado, con presión justa sobre los valores más importantes de Peñarol, Quintanilla le jugó con tranquilidad de una defensa férrea pero fundamentalmente con jugadores de doble función en el medio que facilitaron el trabajo de la línea de fondo y, cuando fue sobrepasada, tuvo en Yai Andrés Fontes las manos firmes que se necesitan para ataques constantes y tiros libres que llegaban bien dirigidos de todos lados.

Hizo un gol en el primer tiempo y en el segundo cuando corría riesgos por la presión del rival, liquidó el partido con el segundo.

ORIENTAL

Oriental es uno de los rivales directos de Cuñapirú y sabía que, de ganar, el tricolor militar se acercaba y dejaba al azul en una situación muy comprometida.

Fue un partido atractivo, bien jugado a veces y enredado en la mayor parte del tiempo.

Las chances estuvieron en uno y otro arco y tanto George López como Yian Luca Rosa se fueron transformando en figuras importante para mantener el cero.

Cuñapirú tuvo un penal a su favor que en los pies de Jonathan Díaz no se transforma en gol porque rebota en el parante y vuelve a la cancha justamente donde habían dos defensas azules para sacar el peligro de esa zona.

Luego, a poco del final llega un tiro de esquina, varios jugadores altos de Oriental para controlar en el área y el defensa Diego Tonna es quien gana para mandarla al fondo de la red.

CHENGUEGOL

A Huracán le faltó algo más que un tiempo para abrir una defensa férrea, cerrada y segura.

Así se terminó el primer tiempo, con Huracán dominando, mucho más cerca del gol pero sin concretarlo.

Para el comienzo del complemento ya hay un cambio netamente ofensivo, toda la potencia de Leonardo Alvez que había mirado desde el banco, fue a la cancha y a los pocos minutos ya justificaba plenamente su inclusión.

Y a los siete minutos el propio Leonardo Alvez le gana a la defensa en poique corto luego de un error defensivo de Nacional en pelota jugada atrás y el “Chengue” le ganó al propio defensa y al golero que salió presuroso al corte y el gol de apertura.

GOLEADORES EN ACCIÓN

Lavalleja y Deportivo Colina jugaron un partido que fue, por momentos, atractivo y por otros, aburrido.

Cero enorme en el primer tiempo y nada hacía presumir que iba a cambiar en el complemento.

La apertura llegó en jugada enredada entre Marcelo da Silva y el recién ingresado Fernando Ribeiro en el decano, la mandan al fondo de la red.

Sin embargo aparecen los goleadores en el Deportivo Colina y, primero Rafael Xavier Zacarías con un gol descolocando totalmente al meta decano, y luego Geovani Fernández.

Y así se terminó el partido.

LOS DETALLES

ORIENTAL 1 CUÑAPIRÚ 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 14:00. Jueces: Sandro Luis Ferreira, Luis Carlos Rodríguez y Julio César Rivero.

ORIENTAL: Yian Luca Rosa, Lauro Ocaño, Santiago Gabriel Trinidad, Diego Tonna, Pablo Andrés Santos, Juan Manuel Floretta, Cristian Fabricio Ferreira, Diego Suárez, Lucas Barrios, Víctor Núñez y Giancarlo Boccone.

Cambios: Luis Alberto Souza por Diego Suárez; Bruno Castaño por Víctor Núñez; Luis A. Pérez por Lucas Barrios.

Gol: Diego Tonna a los 40’ del segundo tiempo.

CUÑAPIRÚ: George López, Leonardo Pérez, Maiko Britos, Fernando Barboza, Gustavo Olivera, Fredy do Canto, Luis Dornell, Martín Núñez, Álvaro Amado, Jonathan Días y Miqueas Silva.

Cambios: Julio C. Conceição por Jonathan Días; Carlos Lemos por Fredy do Canto.

Observaciones: A los 25’ del segundo tiempo Jonathan Días ejecutó un remate penal que rebotó en el parante.

SARANDÍ UNIVERSITARIO 2 PEÑAROL 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 16:00. Jueces: Juan Ramón Madera, Marcio Gabriel Etcheverriaga y Shubert López.

SARANDÍ UNIVERSITARIO: Yai Andrés Fontes, Mahicol Olivera, Facundo Sian, Sergio Leites, Matías Ribas, Marcelo López, Jorge Pereira Soares, Leonardo Carlos Castillo, Petter Gonzalo Rocha, Anderson Pérez y Luis Eduardo García.

Cambios: Damián Nieves por Luis Eduardo García; Andrés Boldrini por Petter Gonzalo Rocha.

Goles: Luis Eduardo García a los 25’ del primer tiempo y Jorge Pereira Soares a los 30’ del segundo tiempo.

PEÑAROL: Juan Carlos de León, Sebastián Rossano, Rodrigo Silva, Cristian Meneses, Andrés Silva, Marcos Boldrini, Marcio André Camy, Cristian Márquez, Pitter del Pino, Richard Gómez y Enzo Scorza.

Cambios: Jonathan Fontoura por Marcio Camy; Marcos Ramos por Enzo Scorza; Dalton Bueno por Pitter del Pino.

HURACÁN 2 NACIONAL 0

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 14:00. Jueces: Néstor Coelho, Ciro Ronaldo Camargo y Shuber López.

HURACÁN: David Freitas, Matías Amado, Marcos López Pintos, Maquiz Vargas, Rodrigo Sena, Sebastián Rosas, Marcelo Melho, Junior da Silva, Carlos Borges, Geremías Rodríguez y Mauro Fernando Britos.

Cambios: Leonardo Alvez por Mauro F. Britos; Matías Machado por Geremías Rodríguez; Andrés Silveira por Matías Amado.

Goles: Leonardo Alvez a los 7’ del segundo tiempo y 24’ del segundo tiempo.

NACIONAL: Yonathan Rodríguez, Víctor Emanuel Rodríguez, Washington Rafael Fagúndez, Trystán Ricardo da Cunha, Federico Damián Aquino, Washington Leonardo Mello, William David Cardozo, Brayan Daniel Muslera, Víctor Hugo Espinoza, Franco Dari Fagúndez y Mauricio de Vargas.

Cambios: Lucas Fagúndez por William Cardozo; Miqueas Silva por Washington Mello; Luciano Cardozo por Brayan Muslera.

DEPORTIVO COLINA 2 LAVALLEJA 1

Cancha: Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”. Hora de comienzo: 16:00. Jueces: Julio César Rivero, Ciro Ronaldo Camargo y Marcio Gabriel Etcheverriaga.

DEPORTIVO COLINA: Mario Cuevas, Marcelo da Silva, José Ignacio Lemes, Maicon Viera, Miguel Ángel Altamiranda, Luis Natividade Bottino, João Fernando Santana, Claudio Macedo, Rafael Xavier Zacarías, Anthony Márquez y Geovani Fernández.

Cambios: Lucas Xavier por Miguel Altamiranda; Marcelo Natividade por Geovani Fernández.

Goles: Rafael Xavier Zacarías a los 29’ del segundo tiempo y Geovani Fernández a los 35’ del segundo tiempo.

LAVALLEJA: José Luis Díaz, Geovani dos Santos, João Cardozo, José Luis Castro, Gladison Suárez, Felipe de Souza, Robert M. López, Luis Paulo de Oliveira, Matheus Silveira, Robson Guzmao, Anderson Fabricio de Freitas.

Cambios: Michael Ribeiro por Matheus Silveira; Fernando Ribeiro por Felipe de Souza; Víctor Rodríguez por Anderson de Freitas.

Gol: Fernando Ribeiro a los 14’ del segundo tiempo.