Se dieron a conocer detalles del proyecto Frontera Rivera

Suplemento “El Deportivo”:

En el Salón de Actos de la Intendencia Departamental con la presencia de una buena concurrencia entre quienes estaban el diputado Saúl Aristimuño y el Director de Deportes en representación de las jerarquías municipales, el Presidente de la Junta Departamental, el lanzamiento del Proyecto Frontera Rivera.

El Prof. Horacio Hernández se refirió al tema señalando la importancia de un hecho como este que seguramente proyectará a nuestro departamento a nivel nacional.

“Rivera, con todo este movimiento, al que se agrega lo realizado por la Liga de Fútbol, pretende estar en el lugar donde un día estuvo y donde seguramente va a estar”.

Destacó la experiencia que tiene Frontera como forma de haber aprendido mucho y eso será de mucho valor para poder apostar mejor, “no es un club de un barrio sino que de todo el departamento porque si a Frontera le va bien, le irá bien a todo el fútbol riverense”.

Luego el Secretario de la institución, Roberto Araújo se refirió a dos temas fundamentales.

Por un lado el tema de la deuda a los jugadores que estaban en el plantel en el ‘99 y la presencia de un grupo inversor que no debería ser llamado de esta manera.

Dijo: “Vamos a aclarar cuál es la situación del club hoy y de aquí en más. El club ha logrado, en nombre del departamento una reivindicación que la veníamos gestionando hace dieciséis años, pero vamos a aclarar todos los términos para que no haya dudas. La primera de ellas, la deuda con la Asociación Uruguaya de Fútbol por reclamos efectuados ante la Mutual de Jugadores”.

Agregó que “fuimos, peleamos y ganamos. Hoy se reconoce que Frontera Rivera es un club afiliado. Somos un club de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en condiciones de disputar los eventos”.

“Creíamos que nos correspondía jugar en Segunda División pero para no buscar más conflictos hemos accedido a participar en la Segunda Divisional B Nacional que tendrá equipos de gran prestigio como por ejemplo Bella Vista, Huracán Buceo y otros del interior que ya confirmaron su presencia en este evento que comenzará en marzo”, señaló.

Araújo se refirió a la deuda con los jugadores señalando que se descubrió un artículo aprobado y que consta en los Estatutos de la Mutual que establece que toda institución con deuda debe aportar el 30% de todos sus ingresos que les correspondiera por concepto de venta de jugadores, televisación, recaudaciones, con la finalidad de amortizar la deuda sin importar el tiempo que pase para cubrir lo que se debe.

Pero luego el Secretario de la institución se refirió a la llegada del grupo inversor que desean no ser llamados de esa manera porque, en realidad se trata de un grupo de deportistas, entre ellos incluso un ex jugador del club, que ha considerado que el proyecto Frontera es viable y han venido a apuntalar el mismo.

Explicó que “esta es una plaza prometedora y ellos han resuelto apostar aunque no hemos firmado absolutamente nada, pero de alguna manera ya están administrando porque basado en una reforma estatutaria donde se habilita al club a tener una asociación con privados, se compone un nuevo órgano que se llama directorio y eso se va a hacer en febrero. Pero mientras tanto se trabaja en los aspectos legales al respecto”.

“Los integrantes de ese grupo que se asocia con Frontera Rivera han dejado claro que no vienen a poner plata porque no hay razón para ello. Venimos a trabajar aunque de hecho ya están realizando aportes económicos para poder viabilizar este proyecto”, aclaró.

UNA CONFESIÓN

Pero el Secretario del club realizó una confesión particular que llamó la atención y dejó preocupados a muchos. “Yo no soy optimista en relación a que la incorporación de este grupo pueda tener mucho futuro y no por ellos sino por nosotros porque somos una institución que hace dieciséis años estamos frenados, que no tenemos dinámica de trabajo y que este grupo nos están dejando atrás porque tienen una dinámica superior y estamos pasando vergüenza y en cualquier momento ellos se pueden ir y quiero dejar claro que si eso pasa será por nuestra entera responsabilidad”.

Agregó: “Ellos nos han dicho que creen en la plaza pero creen mucho más en la frontera que en Frontera y han llegado con una dinámica realmente importante que no está a nuestro nivel de trabajo. Es por eso que me permito ser muy sincero y quiero señalar que esta gente que ha venido está cumpliendo con creces y nosotros nos sentimos inferiores, con vergüenza, por no poder alcanzarlos y eso me preocupa muchísimo”.