Se disputan puntos de oro en los partidos del Campeonato Rivera

Este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a la quinta fecha del Campeonato Rivera de Primera División “A”.

El Consejo de la Divisional decidió que la fecha suspendida el pasado fin de semana pasará al final de la rueda. En realidad, a la mayoría de ellos los favorecía deportivamente, dejar para el final.

Hoy jugarán Nacional ante Oriental y Deportivo Colina ante Huracán. Puntos de oro para tres de los cuatro porque Nacional ya descendido busca solamente seguir promocionando jóvenes valores aunque, en esta jornada con un problema extra porque seguramente reservará a sus mejores jugadores para la definición del certamen de la sub-18.

El azul necesita imperiosamente los puntos para zafar de la difícil situación en la tabla del descenso. Pero el partido de fondo incluye unidades que los dos pretenden y que no pueden perder.

Para mañana otra jornada sensacional en cuanto a las unidades en juego. Peñarol ante Cuñapirú en el preliminar, en un partido donde seguramente el aurinegro es favorito pero el tricolor militar es un rival que le ha costado a muchos y ha logrado puntos realmente interesantes en la tabla del descenso estando a dos victorias de estar en medio de los equipos de la Divisional y siguiendo en la lucha por evitar el retorno a la Divisional B.

En el partido de fondo, un gran encuentro entre Lavalleja y Sarandí Universitario, un partido con historia propia y muy parejo sin posibilidad alguna de hacer una previsión.

El decano viene de dos derrotas consecutivas mientras que los verdiblancos le ganaron a Peñarol en la última fecha jugada y todo parece indicar que ha encauzado su rumbo como en toda segunda rueda en estos últimos años.

Partidos más que interesantes y puntos realmente trascendentes.

LOS DETALLES

Quinta fecha del Campeonato Rivera de Primera División A.

– Hoy, sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Oriental vs. Nacional.

Hora 20:00 Huracán vs. Deportivo Colina.

– Mañana, domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 18:00 Cuñapirú vs. Peñarol.

Hora 20:00 Sarandí Universitario vs. Lavalleja.