Se ingresa a una etapa donde no se permite perder un partido

En el torneo de Primera División llegamos a la disputa de la tercera fecha de la segunda rueda del Campeonato Rivera 2016, torneo “Kelby Oroná”, rueda denominada “Roberto Maldonado”.

El torneo ingresa a una etapa donde no se permiten perder puntos, unos van por el título y otros por puntos que los liberen de la difícil situación que viven en el descenso. A partir de ahora los preliminaristas y fondistas se fijarán de acuerdo a la suma de puntos entre los rivales.

Hoy, en el encuentro preliminar se jugará un partido que se podría considerar casi una final por no cambiar de Divisional, aunque aún hay una buena diferencia de unidades entre Cuñapirú y Oriental.

Pero, si los tricolores militares vuelven a ganar sumarán seis unidades y se acercarán ya peligrosamente a los equipos que el año pasado lograron una buena clasificación en un certamen muy parejo.

Los azules, de gran campaña en la temporada pasada y de muy buena primera rueda donde perdieron la chance de campeonar recién en la última fecha, se han venido abajo y hace varios partidos que no rinden como lo habían hecho al comienzo de este campeonato.

Pero hay que tener en cuenta que en el cotejo de fondo, esta tarde, jugará el líder ante Sarandí Universitario, el mejor equipo del torneo, el que tiene a los mejores jugadores, al mejor plantel, a quien lidera en las tres tablas.

Hoy Peñarol es mejor, está en mejores condiciones de seguir sumando porque los verdiblancos siguen estando en una posición muy complicada en el descenso pero, como aliciente, tiene una goleada interesante ante Nacional en su último encuentro lo que sirve, al menos, para alentar mejores presentaciones.

Mañana se completa esta tercera fecha jugando, en el primer partido, el asombroso Huracán, sin grandes jugadores pero con un grupo que es inquebrantable y con jugadas claves para ganar puntos y partidos, ante el juvenil equipo de Nacional, que sigue fiel a su filosofía de promocionar a sus propios jugadores.

En el partido de fondo, dos perdedores de la fecha pasada que buscan una reacción impostergable porque se trata de equipos que necesitan sumar para subir en las tres tablas.

LOS DETALLES

La actividad de la tercera fecha de la segunda rueda se cumplirá de acuerdo a los siguientes detalles:

– Hoy, sábado, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Cuñapirú vs. Oriental.

Hora 16:00 Peñarol vs. Sarandí Universitario.

– Mañana, domingo, en el Estadio Municipal “Atilio Paiva Olivera”:

Hora 14:00 Nacional vs. Huracán.

Hora 16:00 Lavalleja vs. Deportivo Colina.