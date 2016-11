Se jugarán las finales en las Divisionales A y B de la Liga de la Amistad Senior

En la Liga de la Amistad Senior se vienen las finales. Con los resultados registrados el pasado fin de semana ahora se jugarán tres finales, con lo que se podrá fin a la temporada.

En la Divisional A se jugará la final del sistema de eliminación directa entre los equipos de Gaúcho y Rivera Universitario, y lo harán hoy en la cancha de Lavalleja, a partir de las 16:30 horas.

Mientras que en la Divisional B se jugará la final del certamen entre Huracán, campeón de la Liguilla y Mundo Afro, campeón de la tabla acumulada a lo largo del año.

Este partido se jugará hoy, a partir de la hora 14:30, en la cancha de Lavalleja.

Hoy se jugará también la final del Campeonato Finalización, entre Lavalleja y Estrella Roja, a las 14:00 horas en la cancha del club 14 de Julio de Santana do Livramento.

Los detalles de la actividad son los siguientes:

Por la Divisional A (final del sistema de eliminación directa).

– En la cancha de Lavalleja:

Hora 16:30 Gaúcho vs. Rivera Universitario.

Por la Divisional B (final del certamen).

– En la cancha de Lavalleja.

Hora 14:30 Huracán vs. Mundo Afro.

Por el Campeonato Finalización (final).

– En la cancha del 14 de Julio:

Hora 14:00 Lavalleja y Estrella Roja.

LIGA “BERNARDINO FREITAS”

En el marco del torneo de la Liga “Bernardino Freitas” se jugarán los partidos de ida de las semifinales. La actividad se cumplirá de acuerdo a los siguientes detalles:

– En la cancha de Cuñapirú:

Hora 16:30 Cuñapirú A vs. Artigas.

– En la cancha de Sarandí:

Hora 16:30 Cuñapirú B vs. Sarandí.

LIGA INDEPENDIENTE

Se acerca el final del campeonato en la Liga Senior Independiente y este fin de semana se jugará la última fecha de la segunda fase del certamen.

Por la Copa de Oro.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 14:00 Amistad vs. Sao José.

– En la cancha de Armour:

Hora 15:00 Armour vs. Huracán.

– En la cancha de Gremio:

Hora 17:00 Gremio vs. Imprenta Libertad.

– En la cancha de Mandubí:

Hora 17:00 Alianza vs. Rivera Universitario.

Por la Copa de Plata.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 14:00 Deportivo Floripa vs. Fluminense.

– En la cancha de Peñarol:

Hora 16:00 Veteranos de Rivera vs. Oriental.

– En la cancha de 14 de Julio:

Hora 17:00 14 de Julio vs. SER Barcelona.

– En la cancha de Artigas:

Hora 14:00 Barcelona vs. Flamengo.