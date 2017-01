Se realizó el sorteo del fixture del Campeonato Interzonal de Fútbol

Desde hace veinte años, durante los meses de enero y febrero, se disputa el Campeonato Interzonal de Fútbol entre las localidades del interior de nuestro departamento, generándose no solo una instancia deportiva, sino también el encuentro de las familias y vecinos en jornadas de mucha fiesta y confraternización, logrando muchas veces un público superior a las mil personas en las disputas finales.

Como todos los años, esta vigésimo primera edición contará con el apoyo de la División Deportes y en esta oportunidad estará organizada por la localidad de Cerro Pelado, donde el próximo domingo 15 de enero se jugará la primera fecha del Interzonal.

Luego de la reunión entre el Director de la División Deportes, Prof. Horacio Hernández, la Comisión Organizadora de Cerro Pelado y todos los delegados representantes de las localidades que participarán del campeonato, se realizó el sorteo del fixture donde quedó definido el orden de los encuentros de las seis fechas.

Se jugará, como todos los años, en dos categorías, una libre y la otra de veteranos para mayores de 35 años.

EL FIXTURE

– Primera fecha, en Cerro Pelado, el domingo 15 de enero, a partir de la hora 9:00.

Cerrillada vs. Paso Hospital.

Moirones vs. Cortume.

Cerro Pelado vs. Paso Lapuente.

– Segunda fecha, en Paso Hospital, el domingo 22 de enero, a partir de la hora 9:00.

Cortume vs. Cerro Pelado.

Cerrillada vs. Moirones.

Paso Hospital vs. Paso Lapuente.

– Tercera fecha, en Paso Lapuente, el domingo 29 de enero, a partir de la hora 9:00.

Moirones vs. Cerro Pelado.

Paso Hospital vs. Cortume.

Paso Lapuente vs. Cerrillada.

– Cuarta fecha, en Cortume, el domingo 5 de febrero, a partir de la hora 9:00.

Paso Lapuente vs. Moirones.

Paso Hospital vs. Cerro Pelado.

Cortume vs. Cerro Pelado.

– Quinta fecha, en Moirones, el domingo 12 de febrero, a partir de la hora 9:00.

Cerrillada vs. Cerro Pelado.

Cortume vs. Paso Lapuente.

Moirones vs. Paso Hospital.

– Sexta fecha, en Cerrillada, el domingo 19 de febrero, a partir de la hora 9:00.

Cerrillada vs. Hospital.

Moirones vs. Cortume.

Cerro Pelado vs. Lapuente.